تراند اليوم : زواج البرازيلية "ميرفون روشا مواريس" من دمية وإقامة حفل زفاف لهما

زواج البرازيلية "ميرفون روشا مواريس" من دمية وإقامة حفل زفاف لهما

ريو دي جانيرو -الخليج 365

ظهرت بكثرة البرازيلية "ميرفون روشا مواريس" في عناوين الأخبار بعد زواجها من دمية، إذ اتهمها كثيرون بالجنون وعدم الاتزان النفسي.

وتحدثت مورايس، 37 عاماً، إن القصة بدأت عندما صنعت لها والدتها دمية بعد معاناتها المستمرة من كونها عزباء، ولا تجد من يرقص معها.

وأكدت أنها وقعت في حب الدمية من النظرة الأولى وأطلقت عليها اسم "مارسيلو"، وبعدها قررت الزواج منه بحفل حضره 250 شخصا، وقضيا شهر العسل في "ريو دي جانيرو".

ورغم اعتراف مورايس بأن زوجها قد يكون كسولاً، إلا أن الحياة الزوجية معه رائعة، فهو لا يقاتل، ولا يجادل ويفهمها فقط، كما أنه زوج مخلص، تتمناه جميع النساء.

وأعلنت مؤخرا انها استقبلت طفلها "مارسيلينو" بولادة سهلة وخالية من الآلام.