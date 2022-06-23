تراند اليوم : موهبة ذكية تستعد لدخول الجامعة في سن 8 سنوات

موهبة ذكية تستعد لدخول الجامعة في سن 8 سنوات

موسكو -الخليج 365

تحدث نائب رئيس أكاديمية التربية الروسية، غينادي أونيشينكو، بعد نشر أخبار تفيد بأن شقيق، أليسا تيبلاكوفا التي أصبحت طالبة في جامعة موسكو بسن 9 أعوام، يستعد هو أيضا لدخول الجامعة نفسها بعد أن تمكن من تقديم الامتحان الحكومي الموحد ونال شهادة التعليم الثانوي.

وأضاف ان الأطفال الموهوبين يجب أن تتوفر لهم مناهج خاصة أما فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة بسن 8 أعوام والاقتداء بمصير أخته التي قد دخلت جامعة موسكو بسن 9 أعوام فما هو إلا طريق إلى مأزق.

وقال أيضا : "في حال تمكن الصبي من اجتياز المرحلة الجامعة و الانتهاء منها ، سيكون محروما من الطفولة".