تراند اليوم : ريال مباشر .. ريال مباشر الان بث مباشر ريال مباشر اليوم ريال مباشر الان ريال مدريد مباشر الان

ريال مباشر .. ريال مباشر الان بث مباشر ريال مباشر اليوم ريال مباشر الان ريال مدريد مباشر الان ريال مدريد يحاول التفوق علي حساب نادي مايوركا، وذلك من أجل الخروج بثلاث نقاط ثمينة للغاية في مشواره المحلي، فهل ينجح بالتفوق وتحقيق العلامة الكاملة، أم سيكون هناك تعثر جديد للفريق، ويأمل الملكي أن يستغل تعادل المنافس المباشر له في المواجهة الماضية وهو نادي إشبيلية، ويحاول الأبيض بالتالي توسيع فارق النقاط، خاصة بعد الإنتصارات الأخيرة له، فهل ينجح بإضافة إنتصار رابع علي التوالي، أم لا.

ريال مدريد نجح في الفوز علي حساب نادي ريال سوسيداد في المواجهة الماضية له، وذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف كلا من كامافينجا ولوكا مودريتش وكريم بنزيما وماركو أسينسيو، وبالتالي يحاول الفريق أن يضيف إنتصار جديد.

ريال مايوركا من جانبه يحاول أن يتفوق علي حساب ريال مدريد وأن يحصد نقطة واحدة علي أقل تقدير من هذه المواجهة القوية، فهل ينجح بالتفوق علي حساب المنافس القوي، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في مشواره، خاصة أن الفريق يعاني بصورة كبيرة في المشوار المحلي وبات متواجد بصورة كبيرة نحو مراكز الخطر، حيث يفرقه نقطتين فقط عن أقرب مراكز الهبوط.

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