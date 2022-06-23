تراند اليوم : دعاء ايام البيض في شعبان

دعاء ايام البيض في شعبان ، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم هو المتمم لشهر رجب المحرم، وغداً هو اليوم الأول من أيام شهر شعبان. ها هو يهل علينا شهر الخير، نجهز من دعاء دخول شهر شعبان لندعو ليلة شهر رفع الأعمال إلى الله، والتدرب على صيام شهر رمضان، وأداء الفرض علينا. كان النبي صل الله عليه وسلم يصوم أكثر أيام شهر شعبان، حتى أنه كان يخيل لمن حوله أنه يصوم ولا يريد أن يفطر نهائياً. فقد بين لنا النبي صل الله عليه وسلم أن شهر شعبان هو الشهر الذي نغفل عنه لأنه بين شهرين مباركين رجب المحرم، ورمضان المبارك. نواصل الحديث في سطور مقالنا هذا في ضوء دعاء دخول شهر شعبان.

فضل صيام شهر شعبان

لقد بين لنا النبي صل الله عليه وسلم أن شهر شعبان هو من أفضل الشهور في السنة على الاطلاق، فقد كان رسولنا معلم البشرية صلوات ربي عليه وسلامه يصوم شهر شعبان كاملاً. فقد روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صل الله عليه وسلم: “ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلّا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان”. وقد بينا لنا الحبيب المصطفى فضل هذا الشهر في حديثه صل الله عليه وسلم عندما سئل عن سبب صيامه في شهر شعبان الفضيل، فقال: ” ذلك شهر يغفل النّاس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين، فأُحبّ أن يُرفع عملي وأنا صائم”.

دعاء دخول شهر شعبان

دعاء دخول شهر شعبان. اللهم يارب العرش العظيم، قد هل علينا شهر شعبان، وأنت أعلى وأعلم بما في هذا الشهر من خير وإحسان، فاجعله يا الله هلال اليمن والبركة، وامنحنا فيه السعادة الكاملة من الغفران لذنوبنا، والأمان لقلوبنا، وبيوتنا، والرضوان علينا وعن أعمالنا، واجعل أيام شعبان ماحية لكافة الأخطار على مر الزمان، وطول الحياة. واكفنا في أيامه أذى كل عاصي، وجنبنا طكل فتنة وبهتان، واجعلنا من المقتدين بسنة نبيك في إحياة مراسمه، ومواسمه. واجعلنا ممن نظرت إليهم فيه فرحمتهم، وشملتنا بكرمك في هذا الشهر الفضيل.

أدعية دخول شهر شعبان

أدعية دخول شهر شعبان. كان النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل شهر شعبان دعى قائلاً: ” اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَارِكْ لَنَا فِي رَمَضَانَ”. ونكمل هنا من دعاء دخول شهر شعبان:

اللهم مع هلال شهر شعبان ندعوك أن تطهرنا تطهيراً كاملاً وأدخلنا إلى شهر رمضان مغفوري الذنب. عباداً صالحين نستحق شهر رمضان وصيامه، مظفرين بكل ما أكرمت به عبادك المسلمين. وأعطنا فيه وعاملنا بما أنت أهل به، لا بما نحن أهل به.

اللهم مع هلال شهر شعبان ندعوك ونتقرب اليك يا رحيم يا رحمن بذكرك، ونستشفع بك يا شفيع يا غافر الذنوب جميعاً إلى نفسك، ونسألك اللهم بجودك وكرمك أن تدنينا منك، وتقربنا إليك، وأن توزعنا يارب العالمين أن نشكر نعمك أن بلغتنا هذا الشهر الفضيل، ونسألك من كرمك وفضلك أن تحيينا لتبلغنا رمضان، وتؤتينا من كرمك فيه.

فضائل شهر شعبان

فضائل شهر شعبان. إن شهر شعبان شهر مبارك بكل أيامه، وإن رأى الفقهاء أن الصيام في شهر شعبان يكون في النصف الأول منه، وفي الأيام البيض، أيام الاثنين والخميس، ويوم الثالث عشر، والخامس، والرابع عشر من شهر شعبان، وذلك اقتداء بسنة الحبيب صل الله عليه وسلم، وعملاً بسنته الشريفة، واتباعاً لهديه. حيث بين الفقهاء أن صيام بعد النصف من شهر شعبان مكروه إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة للأمر.

من دعاء دخول شهر شعبان

من دعاء دخول شهر شعبان. دعاء شهر شعبان هو ما أردت أن تخلص النية فيه بالدعاء لرب العباد ليستجيب منك، ويبارك لك في أيامك في شهر شعبان. نذكر هنا من دعاء دخول شهر شعبان:

اللهم يا مالك الملك، وواسع العطاء نسألك متذللين خاضعين لعظمتك، خاشعين لوجهك الكريم، أن ترحمنا برحمتك، وتجعلنا راضيين عما قسمت لنا، قانعين بما آتيتنا، اللهم ازرع التواضع في نفوسنا.

اللهم مع هلال شهر شعبان ندعوك بدعاء دخول شهر شعبان الذي دعاه نبيك الكريم صل الله عليه وسلم، بأن تبارك لنا في شهر رجب، وتبارك لنا أيامنا في شهر شعبان، وتبلغنا رمضان لا فاقدين، ولا مفقودين يارب العرش العظيم.

اللهم في ليلة شعبان ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، ندعوك دعاء الملح لحاجته، بأن تغفر لنا زلاتنا، وتطهرنا من ذنوبنا، وتعطينا ما نسألك به من فضلك.

دعاء دخول شهر شعبان المبارك

دعاء دخول شهر شعبان المبارك. اللهم يا من عظم مكانك، وعظم سلطانك، اللهم يامن تعاليت في مكانك، وتعاظمت بقدرك، وأخفيت مكرك، وأظهرت لعبادك أمرك، اللهم يا من غلب جندك، ونفذ أمرك، وجرت قدرتك فوق عبادك، اللهم يا من لا مفر منك إلا إليك، ندعوك في ليلة دخول شهر شعبان المبارك أن تستر قبائح أنفسنا، وتغفر لنا ذنوبنا، وأن تبدل سيئاتنا بحسنات وتجمل أعمالنا ما ظهر منها وما بطن، إنك رب العرش العظيم، وأنت على كل شيء قدير.