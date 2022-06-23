تراند اليوم : فضل الايام البيض لشهر شعبان

فضل الايام البيض لشهر شعبان ،يهل علينا هلال شهر شعبان المبارك، هذا الشهر الكريم الذي يغفل عنه الكثير من الناس. الشهر السابق لشهر رمضان المبارك، شهر يفصل بيننا وبين شهر الخير، هذا الشهر شهر شعبان الذي له كل الخير، وفيه كل البركة. فقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يكمل صيام شهر رمضان كما أمرنا الله عز وجل، إلا أنه كان أكثر صيامه في شهر شعبان الفضيل. نواصل حديثنا ضمن طيات مقالنا هذا للحديث في ضوء فضل صيام شهر شعبان.

فضل صيام الايام البيض لشهر شعبان

فضل صيام شهر شعبان. روي عن الصحابي الذي رضي الله عنه وعن والده أسامة بن زيد، أنه قال: يا رسول الله: لم أَرَكَ تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: “ذاك شهر تغفل النّاس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين، وأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم”.

ما هو فضل صيام شهر شعبان؟

ما هو فضل صيام شهر شعبان؟ شهر شعبان من أفضل شهور السنة الهجرية عند رب العالمين، وهو شهر يغفل الناس عنه سهواً منهم، وانشغالاً بصيام رجب المحرم، والتجهيز والإعداد لصيام شهر الخير والبركة رمضان. هو شهر في السنة ترفع فيه أعمال العباد لرب العباد. فما أجمل أن ترفع هذه الأعمال والإنسان صائم، بذلك يزيد الثواب والأجر، وتغفر ما تعلقت من الذنوب. كما قال صل الله عليه وسلم، وبين لنا فضله العظيم: ” ذاك شهر تغفل النّاس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين، وأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم”.

فضل صيام اليوم الأول من شعبان

فضل صيام اليوم الأول من شعبان. شهر شعبان هو شهر سقي الأعمال، ومباركتها، ففيه ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل. كان النبي صل الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، ويحث المسلمين في أحاديثه النبوية على صيام شهر شعبان لكن دون المبالغة في الصيام بعد منتصف شعبان. كما بين لنا النبي صل الله عليه وسلم أن صيام الثالث والرابع والخامس عشر من شهر شعبان له فضل على المسلم من عظيم الثواب.

فضل صيام النصف من شعبان

فضل صيام النصف من شعبان. بين لنا النبي صل الله عليه وسلم أن شهر شعبان من أفضل الشهور ودلل لنا على ذلك بصيامه لأغلب أيام شعبان. وإن كان صيام الأشهر الحرم هي الأفضل عند الله على الاطلاق، إلا أن شهر شعبان هو أفضل الأشهر كما بين لنا النبي صل الله عليه وسلم لأنه فيه ترفع صحائف أعمالنا. قال صل الله عليه وسلم في فضل صيام ليلة النصف من شهر شعبان: “يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلاّ لمشرك أو مشاحن”.

حكم صيام شهر شعبان

حكم صيام شهر شعبان. بين لنا الله عز وجل أن أفضل الأشهر عنده سبحانه وتعالى هي الأشهر الحرم، لكن النبي كان يصوم في شهر شعبان المبارك. بين لنا رسولنا الكريم، الناصح الأمين، الهادي معلم البشرية، أن صيام شعبان بنصفه الأول، وليلة النصف منه هو البركة والثواب لكل منا. فنبينا صل الله عليه وسلم إنما يريد لنا الخير والبركة والثواب. وبين الفقهاء أن حكم صيام شهر شعبان:

النصف الأول مع أيام الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر هي أمر جائز فيه الثواب كما بين النبي صل الله عليه وسلم.

أما النصف الثاني من شهر شعبان، فقد بين الفقهاء أن الصيام فيه مكروه إلا لسبب ضروري.

أيام صيام شهر شعبان

أيام صيام شهر شعبان. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت عن النبي صل الله عليه وسلم: ” كان يصومُ حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، ولم أرَه صائماً من شهرٍ قطُّ أكثرَ من صيامِه من شعبانَ، كان يصومُ شعبانَ كلَّه، كان يصومُ شعبانَ إلا قليلاً”. وبذلك تكون أيام صيام شهر شعبان كما أوضح الفقهاء هي أي يوم يرغب فيه المسلم، خاصة الأيام البيض، أيام الاثنين، والخميس، وأيام الثالث ، والرابع، وكذلك الخامس عشر من الشهر.

حديث فضل شهر شعبان

حديث فضل شهر شعبان. روي عَنْ أم المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: “مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ”. فصيام شهر شعبان يمرن المسلم ليبدأ بالتعود لصيام شهر رمضان المفروض علينا. كما أن شهر شعبان شهر دفع الأذى والمغفرة للناس بفضل فعل الصالحين الذين يصومون شعبان.

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