تراند اليوم : أصح طرق الطبخ .. هل المقلاة الهوائية صحية؟

وكالات / الخليج 365

هل المقالي الهوائية صحية ؟ الكثير يتسالون عن دورها في اخراج طعم الأطعمة المقلية بالزيت وملمسها ولونها دون قليها بالزيت بالفعل، تعمل الآلات على دفع الهواء الساخن حول الطعام لخلق طبقة مقرمشة مع الحفاظ على الداخل طريًا، مما يمنحك نفس النتيجة مثل القلي العميق بدون السعرات الحرارية الزائدة والدهون.

وتعتبر المقالي الهوائية إكسسوار طهي عصري يهتم به الكثير من الناس، ولكن هل المقلاة الهوائية صحية بالفعل؟.. هذا ما يقوله الخبراء، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

يمكنك طهي أي شيء تقريبًا في المقلاة الهوائية التي عادةً ما تقلى بالزيت مثل الدجاج والخضروات وحلقات البصل ورقائق البطاطس والكعك وما إلى ذلك.

يشتري معظم الناس مقلاة هوائية في محاولة لخفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن مع الاستمرار في تناول الأطعمة المفضلة لديهم.

هذه الطريقة أيضًا أكثر أمانًا من القلي بالزيت لأن الزيت الساخن يمثل خطرًا على الصحة والسلامة، ولكن، هل المقلاة الهوائية صحية بالفعل؟ هل هناك طريقة صحية لاستخدامها؟.

في معظم الأحيان، يعتبر القلي بالهواء أكثر صحة من القلي بالزيت.

أولاً، يخفض السعرات الحرارية بنسبة 70٪ إلى 80٪ ويستخدم دهونًا أقل بكثير.

نظرًا لأن المقالي الهوائية لا تستخدم سوى ملعقة كبيرة من الزيت، فهذه طريقة أفضل للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

ومع ذلك، فهي صحية فقط إذا كنت تستخدمها من حين لآخر وليس كل يوم.

قد تقلل طريقة الطهي هذه أيضًا من بعض الآثار الضارة الأخرى للقلي بالزيت، وفقًا لموقع WebMD.

على سبيل المثال، التفاعل الذي يحدث عند قلي البطاطس أو الأطعمة النشوية الأخرى ينتج مادة الأكريلاميد الكيميائية.

الأكريلاميد مادة مسرطنة معروفة - تربطها الأبحاث بفرص أكبر للإصابة بالسرطان.

وأضاف الموقع: "أظهرت إحدى الدراسات أن القلي بالهواء يقلل من كمية مادة الأكريلاميد في البطاطس المقلية بنسبة 90 بالمائة".

قد يساعد استخدام المقلاة الهوائية أيضًا في الحفاظ على بعض العناصر الغذائية أثناء عملية الطهي، مثل فيتامين سي والبوليفينول.

الكشف عن أصح طرق الطبخ

على الرغم من أن القلي بالهواء يعد بديلاً صحيًا للقلي العميق، إلا أنه لا يزال غير مناسب للاستخدام اليومي.

ربما يكون التبخير هو الخيار الأكثر صحة والأبسط، وفقًا لجمعية أبحاث السرطان البريطانية، وذلك لأن العناصر الغذائية واللون والملمس للخضروات الطازجة يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل لأن الطعام لا يتلامس مع الماء.

القلي السريع ليس سيئًا أيضًا، حيث يتم طهي الطعام لفترة قصيرة فقط في القليل من الزيت، لذلك تنطبق نفس النظرية.

وجبات الميكروويف ليست صحية، لكن طهي الطعام في الميكروويف هو طريقة سريعة وفعالة للطهي (ولا يتم فقدان الكثير من العناصر الغذائية).

يستغرق خبز طعامك وقتًا أطول قليلاً، لكنه صحي جدًا إذا كنت لا تستخدم الكثير من الزيت.

على سبيل المثال، إنها طريقة رائعة لطهي الدجاج والأسماك والخضروات بورق مضاد للدهون أو رزم من القصدير.

ومع ذلك، فإن تحميص البطاطس بكميات كبيرة من الزيت أو الدهون غير صحي، بدلًا من ذلك، يمكنك سلق البطاطس ثم خبزها في زيت.

الغليان ليس صحيًا كما تعتقد، حيث يتم فقدان الكثير من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي وحمض الفوليك في الماء.