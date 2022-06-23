تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت crystal palace vs man city في الدوري الانجليزي ، يسحل نادي مانشستر سيتي ضيفا من امام خصمه فريق كريستال بالاس لحساب منافسات النصف الثاني للموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب سيلهرست بارك مستقبل عليه فريق كريستال بالاس المباراة ، وسوف تبدا في العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

فريق مانشستر سيتي الان هو متصدر جدول الترتيب من الموسم الحالي للدوري الانجليزي الممتاز برصيد 69 نقطة ، وذلك بفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني ليفربول ، واخر مبراة لعبها فريق مانشستر سيتي قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق سبورتينغ البرتغالي والتي تعادل فيها السيتي على ملعبه الاسبوع الماضي ضمن الإياب من منافسات دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق كريستال بالاس المباراة على ملعبه وهو قبلها صاحب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب للموسم الحالي من الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي كريستال بالاس قبل مواجهة اليوم حقق الفوز فيها خارج ملعبه بهدفين بدون رد في الاسبوع الماضيه ، وقد انتهت مباراة الذهاب في الدور الاول بفوز كريستال بالاس خارج ملعبه بهدفين بدون رد.