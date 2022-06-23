تراند اليوم : بث مباشر ريال .. لعبة ريال مدريد مباشر ريال مدريد ضد مايوركا مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا اليوم الأثنين Real Mallorca Vs Real Madrid في اطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدور الثاني من الدوري الاسباني لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق ريال مايوركا علي أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الاسباني للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة ريال سوسيداد وريال مايوركا علي قناة بي ان سبورت 1 مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه العاشرة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الحادية عشر مساءاٌ بتوقيت السعوديه .

مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم

فريق ريال مايوركا هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة 28 من مباريات الدوري الاسباني، ريال مايوركا لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الدور الماضي من الدوري الاسباني وذلك عندما التقي مع نظيرة فريق سلتا فيغو يوم الأحد حيث انتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث أهداف، وحاليا هو صاحب المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني وذلك برصيد ست وعشرون نقاط استطاع فريق ريال مايوركا جمعهم بعد ان لعب سبع وعشرون مباريات واستطاع الانتصار في ستة مباريات وتعادل في ثمان مباريات وخسر ثلاث عشر مباريات قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل ريال مايوركا هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام متصدر الدوري الاسباني لمحاولة تحسين مركزة بدلاً من المراكز المتأخرة.

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ريال مدريد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة نادي ريال مايوركا، فريق ريال مدريد حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة جمعهم نادي ريال مدريد بعد ان لعب سبعة وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في تسعة عشر مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في مباراتان قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي ريال مدريد كانت مع نظيرة فريق باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي في اطار مبارايات الجولة الماضية من مباريات دوري أبطال أوروبا وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.