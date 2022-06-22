تراند اليوم : نجمة أفلام تخشى القتل من خروج "آلة الحرب" من السجن!

موسكو- الخليج 365:

أعلنت نجمة أفلام سابقة، كريستي ماك، أن صديقها السابق جون كوبينهيفر، أحد نجوم الفنون القتالية سابقا، سيقتلها إذا خرج من السجن.

وقالت كريستي ماك، في قاعة المحكمة أثناء إدلائها بشهادتها ضد صديقها السابق، والدموع تنهمر من عينيها: "أنا لا أعرف ما إذا كنت سوف أشعر مرة أخرى ما هي الحياة الطبيعية، حتى بعد 12 أو 20 أو 30 عاما ... أنا لا أعرف. لكني متأكدة من شيء واحد، في حال خرج من السجن، فسيقتلني".

وأصدرت محكمة في ولاية نيفادا الأمريكية، حكما بالسجن مدى الحياة على جون كوبينهيفر، لإدانته في 29 اتهاما، من أصل 34، مع إمكانية الإفراج عنه بعد 36 سنة، في حالة حسّن سلوكه.

ومن الاتهامات التي وجهت للأمريكي، كوبينهيفر، الاختطاف، واغتصاب صديقته السابقة كريستي ماك، والاعتداء المسلح عليها وعلى صديقها كوري توماس، وغيرها من الاتهامات.

وبدأ جون كوبينهيفر، البالغ من العمر 35 عاما، مسيرته في رياضة الفنون القتالية المختلطة، في عام 2007. وبعد موسم قام بتغيير اسمه رسميا إلى "آلة الحرب"، وشارك في الوزن المتوسط ضمن منظمة (UFC)، و(Bellator)، وغيرها من منظمات الفنون القتالية.

وحقق جون كوبينهيفر، خلال مسيرته، 14 انتصارا، منها 8 بالضربة القاضية، مقابل 5 هزائم.