تراند اليوم : تعليق احمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى على نجل الفنان مصطفى قمر

تعليق احمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى على نجل الفنان مصطفى قمر

القاهرة - الخليج 365

هكذا كان رد احمد زاهر على الاشاعات التي تواردت في الاواني الأخيرة عن خطوبة ابنته ليلي على نجل الفنان مصطفى قمر

و علق باستياء قائلا : " ان الخطوبة و الزواج دول مناسبات جمليه والمفروض الواحد يفرح بيها ويعلن عنها وطالما هي لم تعلن عنها او انا لم اعلن عنها يبقي الموضوع كله اشاعات "

و اكد احمد ان تيام ابن مصطفى قمر شاب مهذب وخلوق وبين ان الامر كله مجرد صورة غلاف التقطت لهما .