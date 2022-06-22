تراند اليوم : تعليق احمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى على نجل الفنان مصطفى قمر

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تعليق احمد زاهر على خطوبة ابنته ليلى على نجل الفنان مصطفى قمر
القاهرة - الخليج 365
هكذا كان رد احمد زاهر على الاشاعات التي تواردت في الاواني الأخيرة عن خطوبة ابنته ليلي على نجل الفنان مصطفى قمر
و علق باستياء قائلا : " ان الخطوبة و الزواج دول مناسبات جمليه والمفروض الواحد يفرح بيها ويعلن عنها وطالما هي لم تعلن عنها او انا لم اعلن عنها يبقي الموضوع كله اشاعات "
و اكد احمد ان تيام ابن مصطفى قمر شاب مهذب وخلوق وبين ان الامر كله مجرد صورة غلاف التقطت لهما .
ومن جانب اخر عرج عن انطلاق اخر اعماله الجديد "فارس" التي عدها تجربة ممتعة للغاية وكان ينتظرها بفارغ الصبر لإنها تعد أولى بطولاته في عالم الاكشن واردف انه قام بممارسة تمارين جسمية شاقة ليتناسب جسمه مع دور البطولة في الفيلم