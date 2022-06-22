تراند اليوم : شعر بعنوان/ "في قلبي فلسطين" ... للشاعرة التونسية آمال رجب المناعي 

تونس/ الخليج 365

في قلبي فلسطين ....

هب النسيم محبة محبة

و على رموشي رسمها

غزة.... غزة... غزة.

وكتب الشوق محبة

في قلبي أنا... أمبلة

غزة... غزة... غزة

وطالت بي التفاكير

وانا على الجبل أسير

قصائد من ثغر غزة

تكتب النصر المبين

ٱه يا أهلي الطيبيين

أنا وقد نال مني الحنين

لبهية الاوطان فلسطين

وفي جنح الظلام...

اهتزيت للقدس أحلام

ولنابلس وعكا ويافا وجنين

وكتب الليل صبرا وحيفا

مواعيد المشتاقين

غزة الاهل الطيبيين

انا مشيت في طريق طويل...

وصرت أتأمل خط المسير...

وزاد بي الشوق والحنين...

وفي قلبي تمثلت الاحبة

وابتسمت و سلمت

على أب أحمد وام أحمد

وعلى أحمد وهبة والجليل

و نظرت في المدى وناديت : " يا نبع المحبة أنا لي في غزة أعزاء وأحبة

خذني يا نسيم الدفىء

اليهم رفقة و صدق

و سير كفاح ومقاومة

يا وتر حساس و دفين

انا لي في اصباحي حنين

لأهالي الاقوام المرابطين

ناسي و عزي و انتصاري

في رموز وقيم الخالدين...

هب الهواء محبة ومحبة

وفكر قلمي يكتب لقوم العزة

ويبوح بالشوق لكل اهل غزة

وفي قلبي اغنيات الاعتزاز

بريم و هيبة و وضحة ورفقة

وهن حرائر الامجاد الثروة...

و إحرار الوطن المنادي

قداسة النبيين و الشعب الامين....

فلسطين فلسطين فلسطين...

يا أمتي تحرس بوابات الشرف العربي

وترابط على ارض تحبل بالخلود

على مر المحن والمنافي والغرب...

وإني اتمنى العبور الي أرض القديسين

القدس مقام الصادقين و المسالمين...

ذلك العشق في قلبي انا دفين

أنادي ربي في مناجاتي

ان توصلني الى البقاع

وجفرا اشعار الحالمين

وألهمني دروبا امشيها

اليها وعليها أرفع رايات فلسطين

ازرعها أشجار الفستق وزيتون وتين

وأغرسها ورودا جورية وياسمين...

في رام الله وعكا وقلقيلية وبيت لحم

ونابلس وطول كرم و يافا و حيفا وجنين فلسطين يا عشقي الدفين

ٱه.. يا اهالي الطيبيين

كم أشتاق اليكم معانقة

في سماء معارك البقاء

في وطن موحد لا يلين

انا تشوفت الفجر الجديد

من تضامن أفئدتكم مع فؤادي...

حين أنصت جبابرة المقاومين

الى سؤالي و وقع قلبي الانين...

وصرت أنا بكم النصر المتجلي المبين

وكل أشعاري إليكم تغني

مقاومة مقاومة

يا فراس و يا احمد ويا معين

ويا خالد القائد وبا رياض المجد

وكل اهل غزة المناضلين....

يا أحباء روحي المرابطين

من أجل أنوار وحرية

فلسطين.. فلسطين

حبكم سرى دماء الشرايين

هب الهواء محبة للغاليين

ورسمها على رموشي

سلام عزة وفخر فلسطين

سلامي الى خالد العزة ولرياض المفخرة

ولاحمد ومحمد وايهاب و حسام الدين

ولأم أحمد و وضحة و رفقة

وهيبة ومنار و ريما وهيفاء ويافا

حرائر وأحرار الشموخ والانفة

وسلامي لفلسطين دروب القدسين القدسين

امال رجب المناعي سيكافينيريا تونس في 24 جانفي 2021