تراند اليوم : موعد عرض مسلسل عندما يكتمل القمر الجزء الثاني

موعد مسلسل عندما يكتمل القمر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت العديد من المواقع عن موعد عرض عندما يكتمل القمر الجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل عندما يكتمل القمر الذي أحبه الجمهور، فالقنوات الناقلة لجميع حلقات عندما يكتمل القمر الجزء الثاني كانت قد أعلنت أن الجزء الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر في بداية عام 2021 فما هو موعد عرض عندما يكتمل القمر الجزء الثاني 2021.

قصة مسلسل عندما يكتمل القمر الجزء الثاني

إن مسلسل عندما يكتمل القمر تتحدث قصته عن الجن المدفون الذي يبحث عنه الجميع حيث أنه لا يمكن الوصول إليه بحسب إعتقاداتهم إلا من خلال طريق جمعان الذي نجح في بناء علاقة معه، ولكنه يتمنى الآن أن يعيش حياة طبيعية بعيدا عنهم فماذا سيفعل جمعان، وكان الجزء الأول مكون من خمسة وعشرون حلقة حققت منذ بداية الحلقات الأولى الكثير من المشاهدات ولاقن إستحسان الجمهور الخليجي لها، ومن الجدير بالذكر أن حلقات مسلسل عندما يكتمل القمر بدأت في نيسان من عام 2020 وكان يعرض على قناة أم بي سي، حيث تدور أحداث مسلسل عندما يكتمل القمر في الجزء الأول عن جمعان الفقير والذي يبلغ من العمر خمسين عام.

أبطال مسلسل عندما يكتمل القمر

شارك في مسلسل عندما يكتمل القمر مجموعة من فناني الصف الأول، حيث كان أبطال مسلسل عندما يكتمل القمر هم:

ريم عبد الله.

فيصل العمري.

إيمان الغربي.

خالد صقر.

محمد الطويان.

وكان ذلك بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف والوجوه الشابة والجديدة، وأما مخرج مسلسل عندما يكتمل القمر في الجزء الأول كان عمر الديني ومساعده المخرج المنفذ أحمد لحلوح، والمؤلف علاء حمزة.

موعد عرض عندما يكتمل القمر الجزء الثاني

بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول من مسلسل عندما يكتمل القمر الذي كان يعرض على ام بي سي دراما، أعلنت الشركة المنتجة ووسائل الإعلام عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر والذي من المقرر عرض الحلقة الأولى منه يوم 16/1/2021 حصرياً على القناة الناقلة للحلقات المباشرة لمسلسل عندما يكتمل القمر الجزء الثاني إعتباراً من يوم 16 يناير خلال الشهر الجاري، كما أكدت المصادر أن يمكن مشاهدة حلقات عندما يكتمل القمر الجزء الثاني عبر منصة شاهد نت وقناة ام بي سي1، كما نشر قبل عدة أيام تطبيق شاهد برومو الجزء الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر عبر موقعها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وصفحتها على اليوتيوب، وكان برومو المسلسل مشوق للجمهور وحصد العديد من المشاهدات.

مسلسل عندما يكتمل القمر

إن مسلسل عندما يكتمل القمر كان من المسلسلات السعودية التي تمس الواقع الخليجي وتؤثر في الجمهور والمشاهد، كما أن طريقة تصويره والممثلين والأبطال المشاركين فيه أضافوا للعمل رونقه الخاص والذي جعل من مسلسل عندما يكتمل القمر 2020 مسلسل ناجح، ما جعلهم يصدرون جزء ثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر وذلك لأن الجزء الأول من مسلسل عندما يكتمل القمر كان ناجح جداً، وحيث أن البرومو الذي تم نشره للحزء الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر حقق مشاهدات عالية على يوتيوب وشجع الجمهور لمتابعته .

و إن الشركة المنتجة نشرت موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل عندما يكتمل القمر على قناة ام بي سي وعلى موقع شاهد.نت وبذلك فإن يوم 16 يناير يكون يوم عرض الحلقة الأولى من المسلسل الخليجي عندما يكتمل القمر بعد حوالي ثمانية أشهر من إنتهاء الجزء الأول منه على قناة ام بي سي1 الضخمة.