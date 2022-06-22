تراند اليوم : عقب الإصابة بكورونا.. هذه مدة استعادة حاسة الشم

مع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم قبل عام، اتفق العلماء على أن فقدان حاستي الشم والتذوق أحد أعراض الإصابة بكوفيد-19.

وفي جديد الدراسات، نشرت مجلة "Internal Medicine" دراسة أجراها خبراء، شملت 2500 مريض من 18 مستشفى أوروبياً ووجدوا أن هناك ضعفا في حاسة الشم أو فقدانها بشكل كلي لدى أغلب الحالات.

وكان متوسط ​​مدة ضعف حاسة الشم 21.6 يوماً، لكن ربع المصابين أفادوا بأن حاسة الشم لديهم لم تتعاف تماماً حتى بعد مرور شهرين.

من جهته، أوضح المشرف على الدراسة جيروم ليتشين أن "ضعف حاسة الشم هي الأكثر شيوعاً للإصابات الخفيفة من كوفيد-19، ويستعيد 95% من المرضى هذه الحاسة في غضون ستة أشهر من الإصابة".

يذكر أن الطبيب الروسي، عبد الله خوجهايف، كان كشف في وقت سابق، عن طريقة عودة حاسة الشم للمريض الذي شفي كاملاً من الفيروس المستجد، لافتاً إلى أن "عودة وصول الهواء إلى النهايات العصبية الموجودة في الأنف هي مسألة وقت تختلف من شخص إلى آخر".

يشار إلى أن كورونا يؤدي إلى تورم في الغشاء المخاطي للأنف، مما يسبب بخسارة المريض لحاسة الشم.

إلى ذلك أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 87.42 ‬مليون نسمة أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن كورونا إلى مليون و888982 شخصاً.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.