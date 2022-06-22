تراند اليوم : فورد فيوجن الاردن ..+18 فيديو الخدمات الطبية فورد فيوجن | شاهد فورد فيوجن الاردن فيديو فاضح

فورد فيوجن الاردن فيديو فاضح فيديو الفورد فيوجن تويتر كامل | شاهد فيديو فضيحة سيارة فورد فيوجن الاباحى . كما تم تسريب فيديو اباحي كامل داخل سيارة فورد فيوجن يشهد فضيحة شاب وبنت من الاردن اثارت الكثير من الغضب في الشارع الاردني حيث ظهرت الفتاة وهي تقوم بافعال منافية للاداب مع الشاب داخل السيارة .

فضيحة سيارة فورد فيوجن تويتر

اشارت التقارير ان فيديو الفورد فيوجن الفاضح تم تصويره امام مركز الخدمات الطبية في عمان وبدأت القصة بعد حفلة جماعية قام بها مجموعة من الشباب والفتيات في رأس السنة، انتهت بتصوير بعض مقاطع الفيديو الاباحية الجماعية والفردية وتسريب بعضها على انستقرام وتويتر .

فضيحة فورد الفيوجن في الأردن

تم نشر مقاطع فيديو فورد فيوجن الخدمات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الساعات القليلة الماضية . حيث انتشرت في السابق مقاطع فيديو غير أخلاقية لفتاة وشاب . الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه يتعارض مع القيم والعادات الأردنية .

صُدم الراديكاليون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم . بعد أن نشرت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو لشركة Ford Fusion للخدمات الطبية في الأردن . وطالبوا الإدارة الأمنية باتخاذ عقوبات رادعة لهذا الموقف.

فيديو فضيحة فورد الفيوجن في الأردن كامل

ونشرت وسائل إعلام أردنية مقطع فيديو تم التقاطه بكاميرا الهاتف وسبب نشر الموقع . قالوا فيه إن الفيديو مخالف للقيم . وعاد المجتمع الأردني وطالب الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال من ظهر في الفيديو لمنع مثل هذه الحوادث. حدث مرة أخرى.

وقال الناشط الأردني محمد الزعتر على تويتر: “بعض الأشخاص الذين تربطهم صلات بالرجال يستغلون ضعف ومشاعر بعضهم البعض . ولا يستخدمون هذه العلاقة لأغراضهم الحقيرة فحسب. !! بل على العكس من ذلك فهي تسجلها وتنشرها في البنوك العامة دون قيد أو شرط وبدون مقابل ولا يمكنني أن أنكر عيوب الطرفين ولكن التستر واجب.

فيديو الفورد فيوجن الاردن كامل

كما اكدت بعض الصحف الاردنية ان الشرطة في عمان تمكنت من تحديد هوية ابطال واقعة فيديو الفورد فيوجن الاباحي ومتوقع ان يتم القبض عليهم خلال الساعات القليلة القادمة وسوف يتم الاعلان تفاصيل الواقعة بشكل تفصيلي بعد اجراء التحقيقات اللازمة.

