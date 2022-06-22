تراند اليوم : فيديو الفتاة المحجبة .. فيديو الفتاة التطوانية "فضيحة مولات الخمار " كاملة في المغرب

فيديو الفتاة المحجبة مشاهدة وتحميل فيديو الفتاة التطوانية في مولات الخمار بدون حذف، وانتشر مساء يوم الأحد 21 أكتوبر فيديو جديد يُظهر قيام شخصين بالاعتداء جنسيا على فتاة، في منطقة من مناطق المغرب، لم يتم تحديدها بعد.

الفيديو الذي صدم المغاربة بسبب مضمونه، يُظهر قيام شخص بمحاولة اغتصاب فتاة بالقوة، رغم توسلها للجاني الذي عرض عليها دفع 200 درهم من أجل العفو عنها والاكتفاء بممارسة جنسية سطحية عليها، بينما تباهى الشخص الذي كان يصور الفيديو بالاعتداء أيضا على الفتاة.

وعبر صفحات الإنترنيت عمد مغاربة إلى نشر صورة الشخص الذي يظهر في الفيديو، ومطالبة الأمن بكشف حقيقة الأمر واعتقال المتورّطيْن في الجريمة.

الفيديو الذي صدم المغاربة بسبب مضمونه، يُظهر قيام شخص بمحاولة اغتصاب فتاة بالقوة، رغم توسلها للجاني الذي عرض عليها دفع 200 درهم من أجل العفو عنها والاكتفاء بممارسة جنسية سطحية عليها، بينما تباهى الشخص الذي كان يصور الفيديو بالاعتداء أيضا على الفتاة.

وعبر صفحات الإنترنيت عمد مغاربة إلى نشر صورة الشخص الذي يظهر في الفيديو، ومطالبة الأمن بكشف حقيقة الأمر واعتقال المتورّطيْن في الجريمة.