تراند اليوم : مسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 16 مترجم HD

في احداث مسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 16 يكشف سنجر هزية قائد الباطنيين، ويقوم السلطان باعدامه.

يتحدث المسلسل عن فترة عصر الدولة السلجوقية الي العصر الحديث و التى تشرح ترتيب و تسلسل الدولة السلجوقية في البلاد و إعادة تأسيس نظام الحكم بها ، يسرد تفاصيل النضال الصعب الذى مرت به دولة الأناضول السلوجقة في منح حق العيش بحرية للاشخاص الذين يعيشون علي ارضها و نشر السلام و العدل بها بين الافراد و تحقيق رسالة الدين الاسلامى لما تتضمنه من آلاف السنين الذى يسعى الي نشر الحق و العدل و محاربة الفساد و تحقيق التقدم و الحضارة لبلاد المسلمين .