تراند اليوم : مسلسل نهضة السلاجقة الحلقة 16 مترجمة للعربية HD

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يتحدث المسلسل عن فترة عصر الدولة السلجوقية الي العصر الحديث و التى تشرح ترتيب و تسلسل الدولة السلجوقية في البلاد و إعادة تأسيس نظام الحكم بها ، يسرد تفاصيل النضال الصعب الذى مرت به دولة الأناضول السلوجقة في منح حق العيش بحرية للاشخاص الذين يعيشون علي ارضها و نشر السلام و العدل بها بين الافراد و تحقيق رسالة الدين الاسلامى لما تتضمنه من آلاف السنين الذى يسعى الي نشر الحق و العدل و محاربة الفساد و تحقيق التقدم و الحضارة لبلاد المسلمين .