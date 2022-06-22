تراند اليوم : تنزيل سيجنال ماسنجر خاص .. تنزيل برنامج سيجنال ماسنجر signal app الجديد2021

تنزيل سيجنال ماسنجر خاص تحميل وتنزيل برنامج سيجنال ماسنجر خاص ،ويستخدم ملايين الأشخاص Signal يوميًا للتواصل الفوري المجاني في أي مكان في العالم. يمكنكم إرسال واستقبال الرسائل بدرجة عالية من الدِّقة، والمشاركة في مكالمات صوتية/مرئية بدرجة عالية من الوضوح، واستكشاف مجموعة مُتجدّدة من الميزات التي تساعدكم في البقاء على اتصال. إنّ تقنية Signal للحفاظ على الخصوصية مُفعّلة طوال الوقت، لتمكّنكم من التركيز على مشاركة اللّحظات المهمّة مع الأشخاص المهمّين لكم.

• قل ما تشاء – إن أحدث تقنيات التشفير من طرف-ل-طرف (االمبنيّة على البروتوكول المفتوح المصدر Signal Protocol™) تحافظ على أمان محادثاتكم. فالخصوصية ليست وضعًا اختياريًا – إنها وسيلة عمل في Signal، وذلك في كل رسالة، وكل مكالمة، وطوال الوقت.

• تمتّعوا بسرعة الأداء – يتم توصيل الرسائل بسرعة وبأسلوب جدير بالثقة، حتى في الشبكات البطيئة. فإن تطبيق Signal مُستمثل للعمل في أكثر البئيات تقييداً.

• تمتّعوا بالحريّة – إن Signal مؤسسة غير ربحية ومستقلة تندرج تحت فئة 501c3 (بالقانون الأمريكي). ويدعم تطويرها مستخدمون مثلكم. لا إعلانات. ولا أدوات تتبُّع. يمكنكم الثّقة بذلك.

• تصرّفوا على طبيعتكم – يمكنكم استخدام رقم الهاتفك الحالي ودفتر العناوين للتواصل الآمن مع أصدقائكم.

• ارفعوا أصواتكم – إن ما يتميز Signal من مستوى محسَّن من جودة الصوت والفيديو سيمنح أصدقاءكم وأفراد عائلتكم شعورًا بالقرب منكم، سواءً كانوا في الجانب الآخر من المدينة أو المحيط.

• وشوِشوا بهدوء – يمكنكم التحويل إلى الثيمة المُعتمة إن كنتم من محبّي السّهر.

• تصرّفوا بأُلفة – يمكنكم تخصيص التنبيهات لكل جهة من جهات الاتصال، أو تعطيل الأصوات المزعجة تمامًا. كتب الفريق الغنائي سايمون وغارفنكل عن ذلك في أغنية حقّقت نجاحًا كبيرًا في عام 1964. يُمكنكم أيضاً تجربة صوت الصمت متى شئتم عن طريق اختيار "لا شيء" لتحديد رنّة الإشعارات لديكم.

• تصوّروا هذا – استخدموا الميزات المدمجة الخاصّة بتعديل لترسموا، تشذّبوا، أو تقلبوا الصّور الصادرة من جهازكم. هناك أيضًا أداة للنصوص حتى تتمكّنوا من إضافة المزيد من الكلمات إلى ال 1,000 كلمة التي تعبّر عنها الصورة.

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