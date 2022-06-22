تراند اليوم : نتائج الشهادة السودانية 2020 .. نتيجة الشهادة السودانية 2020 بالأسم وبرقم الجلوس

نوافيكم بكافة تفاصيل نتائج الشهادة السودانية الثانوية العامة 2021 السودان لجميع الطلاب والطالبات.

كما ونضع لكم رابط معرفة نتيجة الشهادة السودانية الثانوية 2021 في الخرطوم والجزيرة والبحر الاحمر وكسلا والنيلين لجميع الطلاب والطالبات الان استخرج كشف الدرجات نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية كاملة.

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2020، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

يقدم الدستور لأبناء طلبة الثانوية العامة في السودان خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية 2020

1- قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــا.

2- انقر على نتائج الشهادة السودانية.

3- اضف رقم الجلوس الخاص بك.

4- اضف الرقم الوطني.

5- انقر استعلام

6- تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020