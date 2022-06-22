تراند اليوم : أبل وأمازون تعلقان منصة بارلير المفضلة لدى بعض أنصار ترمب

/ المشر ق نيوز/

علقت شركة أبل تطبيق بارلير من متجر تطبيقاتها قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.

ومنحت أبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

وقالت مُصنِع آيفون في بيان "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات".

وكشفت شركة أبل أنها تلقت شكاوى من استخدام التطبيق من قبل أنصار الرئيس دونالد ترمب، لتخطيط وتنسيق التسلل إلى مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي.

واعتبرت أبل ذلك انتهاكا للمحتوى والإرشادات التي يجب أن يتبعها المستخدمون، وأضافت: "تلقينا اتهامات باستخدام التطبيق لتخطيط وتنسيق الأنشطة غير القانونية في واشنطن في 6 يناير 2021 التي أدت إلى خسائر في الأرواح وإصابات عديدة وتدمير للممتلكات".

من جانبه، قال جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة "بارلير" إن التطبيق "لن يستسلم للشركات ذات الدوافع السياسية وأولئك الذين يكرهون حرية التعبير".

كما قررت غوغل حذف تطبيق Parler من متجرها بعد ممارسات العنف والتخريب والدمار التي قام بها أنصار ترمب مساء الأربعاء بعدما اقتحموا مبنى الكونغرس في محاولة لمنع إعلان نتائج الانتخابات التي قادت لهزيمة ترمب وفوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

كما أبلغت أمازون بارلير بأنها ستقطع خدمتها من "أمازون ويب سيرفيسس" وفقا لرسالة بريد إلكتروني حصل عليها موقع "بزفيد نيوز"، وهذا يعني أن بارلر لن تكون قادرة على العمل، وستتوقف عن العمل ما لم تتمكن من العثور على مزود خدمة آخر.

يشار إلى أن "بارلير" هي خدمة شبكات اجتماعية أميركية تم إطلاقها في أغسطس 2018 كبديل عن تويتر، وتستخدم بشكل أساسي من قبل أشخاص مرتبطين بدونالد ترمب والتيارات اليمينية.