تراند اليوم : نتائج ابناؤنا في الخارج 2022

نتائج ابناؤنا في الخارج 2022، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات «أبناؤنا في الخارج» اعتمد نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2022.

أشار«حجازي» إلى أن النسبة المئوية للنجاح في امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي قد بلغ 98،22% وأنه سيتم إعلان جميع النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة – بوابة الخدمات – أبناؤنا في الخارج، فيما عدا حالات الطلاب الذين لم يستوفوا المستندات المطلوبة، وكذا الحالات المحولة للشؤون القانونية.

كما أعلن «حجازي»، أن إحصاء نتيجة امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للدور الأول قد جاءت على النحو التالي: (عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان: (70753) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان: (69487) طالب/ طالبة، وعدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح: (68252) طالب/ طالبة، وعدد طلاب الدور الثاني: (1850) طالب/ طالبة).

وفي سياق متصل، أفاد «حجازي»، أن لجنة النظام والمراقبة لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» قد بدأت في التجهيز والإعداد لعقد امتحان الدور الثاني للعام الحالي.

بإمكان الجميع معرفة نتيجة ابناؤنا في الخارج عام 2022 عبر الرقم القومي او عبر رقم الجلوس او عبر الرابط التالي: http://seat.sabroad.emis.gov.eg/index_aboardseat.aspx