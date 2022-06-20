تراند اليوم : فيديو طالبة المنصورة : شاهد شاب ينهي حياة طالبة آداب أمام بوابة جامعة المنصورة وفيديو جامعه المنصوره يحصد ملايين المشاهدات

أثار مقع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاب مصري يذبح طالبة في جامعة المنصورة جدلاً واسعاً في مصر وسط مطالبات واسعة بضرورة محاسبته والقصاص منه. وشهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية (شمال شرق الدلتا بمصر)، جريمة بشعة، إذ أقدم شاب على ذبح زميلته أمام الجامعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو من أمام جامعة المنصورة تظهر شابا يذبح فتاة، بعد أن ضربها عقب نزولهما من "أتوبيس".

وصدم مقطع الفيديو الذي يوثق الجريمة الآلاف على "السوشيال ميديا" مطالبين بعدم تداوله.

القصة الكاملة لجريمة طالبة المنصورة

ووفقا لوسائل إعلام محلية مصرية، تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث، بورود بلاغ من أمن إدارة جامعة المنصورة بقيام طالب بطعن زميلته بسكين في الرقبة.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان أكدوا أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة بالغربية، وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، أشهر أحد الطلاب سلاحا أبيض، ووجه طعنات نافذة لزميلته في الرقبة.

تجمهر المصريين في مكان حادث جريمة مقتل طالبة المنصورة

وسقطت الفتاة على الأرض مغشيا عليها، غارقة في دمائها، وأمسك عدد من الموجودين أمام بوابة الجامعة بالطالب والسلاح المستخدم في الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدعى "م.ع.م" بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في جامعة المنصورة، والمجني عليها تدعى "ن. أ. أ"، بكلية الآداب، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة إلا أنها لفظت أنفاسها قبل الوصول للمستشفى، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات نتيجة تعدي عدد من الأهالي عليه أثناء ضبطه.