تراند اليوم : فيديو المنصورة .. فيديو المنصوره ذبح طالبة أمام باب الجامعة مشاهدة فيديو جامعة المنصورة كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بمقطع فيديو المنصورة الذي يظهر فيه شاب يذبح طالبة في المنصورة، ففي مقطع الفيديو المذكور أمام جامعة المنصورة استدل شاب مصرياً سكيناً وذبح طالبة لترتقي على الفور.

وتصدر "فيديو المنصورة" الشنيع الترند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

وظهر المتهم خلال الصورة وهو في حالة سيئة بعد تعرضه لكدمات في وجهه وجسده، وعلى ملابسه آثار دماء بسبب التعدي عليه من قبل الأهالي وضربه بعد قيامه بطعن زميلته ثم ذبحها بالسكين، وتم نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ تحت حراسة أمنية مشددة.