تراند اليوم : مباراة الجزائر بث مباشر .. قناة الارضية الجزائرية مباشر HD مباراة الجزائر جيبوتي مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم الارضية الجزائية بث مباشر الجزائر وجيبوتي HD

القناة الارضية الجزائرية مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر اليوم وجميع مباريات الفريق الوطني على القناة الأرضية الجزائرية بث مباشر بدون تقطيع قناة الارضية الجزائرية مباشر التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ويلاقي المنتخب الجزائري لكرة القدم جيبوتي في تمام الساعة الثالثة مساءاً، وستنقل مباراة الجزائر وجيبوتي قناة الجزائرية الأرضية.

كما تلاقي الجزائر بهد مباراة جيبوتي، بوركينا فاسو أيضاً بالجولة الثانية من كأس العالم بتاريخ 16/11/2021 في تمام الساعة السادسة مساءاً.وتعلب الجزائر بتاريخ 11/1/2022 مقابل فريق سيراليون بتصفيات كأس أمم أفريقيا، وبتاريخ 16/1/2022 ضد غينيا الاستوائية. كما يجري تحديد موعد مباراة الجزائر مقابل ساحل العاج.

وكشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا للجولتين المتبقيتين من الدور الثاني (المجموعة الأولى) من تصفيات مونديال قطر (2022)، المقررتين على التوالي يوم 12 نوفمبر ضدّ جيبوتي بالقاهرة، ويوم 16 نوفمبر ضدّ بوركينا فاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (17:00 سا)، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليومالسبت عبر موقعها الرسمي.

وعرفت القائمة عودة حارس نادي ضمك السعودي مراد زغبة، الذي لم يحمل ألوان الخضر منذ تصفيات كأس أمم افريقيا 2019.

كما شهدت القائمة أيضا عودة كل من المدافعين رضا حلايمية، مهدي تاهرات، أحمد توبة، وأيوب عبد اللاوي بالإضافة الي المهاجم أدم وناس.

وسيسافر وفد المنتخب الوطني إلي القاهرة المصرية يوم الاثنين 8 نوفمبر تحسبا للقاء جيبوتي (14:00 سا).

بعد إجراء أربع جولات من تصفيات المونديال, تتقاسم الجزائر وبوركينافاسو الصدارة بـ 10 نقاط، فيما يتواجد النيجر في الصف الثالث ب3 نقاط, بينما تتذيل جيبوتي المجموعة دون نقاط.

ويتأهل الأول عن كل مجموعة إلى الدور الأخير (مباراة السد) ، المقررة شهر مارس 2022.

القائمة:

حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي، أليكسندر أوكيدجة، مصطفى زغبة.

الدفاع: يوسف عطال، مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، رامي بن سبعيني، محمد رضا حلايمية، جمال بلعمري، عيسى ماندي، أحمد توبة، عبد القادر بدران.

وسط الميدان: إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رميز زروقي، سفيان فغولي، هريس بلقبلة، فريد بولايا.

الهجوم: إسلام سليماني، بغداد بونجاح، آدم اوناس، رياض محرز، يوسف بلايلي، محمد الأمين عمورة، سعيد بن رحمة.