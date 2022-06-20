تراند اليوم : الجزائر جيبوتي مباشر .. مباراة الجزائر وجيبوتي مباشر HD بث مباشر الجزائر جيبوتي الارضية الجزائرية tv بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم

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تقام مباراة الجزائر وجيبوتي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على قناة الأولى الجزائرية وقناة أون تايم سبورتس المصرية.

وكان الاتحاد الجيبوتي قد طلب من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وجيبوتي الجمعة 12-11-2021

التلفزيون الجزائري – القناة السادسة والقناة الأولى

قناة “تايم سبور” المصرية

قناة الإتحاد الدولي باليوتيوب.

قناة SPORT TV5 البرتغالية في هيسباسات 30 غرب.

قناة ASTRO SUPERSPORT 3 الماليزية في مياسات 91.5 شرق.

قناة +ESPN الأمريكية في غالاكسي 123 غرب.

قناة MOLA TV الأندونسية في تيلكوم 108 شرق

ENTV TNT Algeria

NileSat 7°W – 11680 H 27500

Alcomsat 24.8°W-12160 H 30000

SES4 22°W- 12674 H 20255

Biss: 11 00 00 11 00 00 00 00

TV6 HD Algerie

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

Sport TV5 Portugal

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12476 H 27500