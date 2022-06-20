تراند اليوم : بث مباشر المانيا .. بث مباشر مباراة المانيا اليوم مشاهدة مباراة المانيا اليوم بث مباشر المانيا ضد ليشتنشتاين

بث مباشر المانيا .. بث مباشر مباراة المانيا اليوم مشاهدة مباراة المانيا اليوم بث مباشر المانيا ضد ليشتنشتاين مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه المانيا ضد ليشتنشتاين germany vs liechtenstein اليوم الخميس في تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم ، بعد ان اصبح اول المتاهلين من قاره اوروبا الي مونديال 2022 من المقرر اليوم ان يستقبل المنتخب الالماني علي ارضيه ملعبه خصمه منتخب ليشتنشتاين مساء اليوم الموافق 11 نوفمبر وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من دور المجموعات للتصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب مباراه المانيا و ليشتنشتاين الليله علي ارضيه ملعب فوكسفاجن أرينا معقل المنتخب الالماني والذي سوف يستقبل عليه مواجهه الليله في اطار مواجهه الاياب مع منتخب ليشتنشتاين في المجموعه ، وسوف تبدا اليوم مباراه المانيا و ليشتنشتاين في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ألمانيا وليشتنشتاين

المنتخب الالماني هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الالماني حاليا هو متصدر المجموعه العاشره في التصفيات وذلك برصيد 21 نقطه جمعهم المنتخب الالماني بعد ان خاض 8 مباريات الي الان في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الالماني الانتصار في 7 مباريات وخسر في مباراه واحده ، وكانت اخر مباراه لعبها المنتخب الالماني في المجموعه كانت مع منتخب شمال مقدونيا وانتهت المباراه بفوز المانيا بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة ليشتنشتاين وألمانيا

بينما منتخب ليشتنشتاين فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاياب من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب ليشتنشتاين قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب المجموعه العاشره برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان خاض هو الاخر 8 مباريات في المجموعه وتعادل منتخب ليشتنشتاين في مباراه واحده وخسر المنتخب قبل مواجهه نظيره الالماني في 7 مباريات ، واخر مباراه لعبها منتخب ليشتنشتاين في المجموعه كانت مع منتخب ايسلندا في المجموعه وقد خسر منتخب ليشتنشتاين هذه المباراه باربع اهداف مقابل لاشئ.

بطاقة موعد مباراة ألمانيا وليشتنشتاين