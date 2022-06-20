تراند اليوم : بث مباشر البرازيل .. مباراة البرازيل وكولومبيا بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا بث مباشر اليوم مباراة البرازيل مباشر ضد كولومبيا

تحدي قوي Brazil vs Colombia في تصفيات كأس العالم، مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أرينا كورينثيانز في الجولة الثالثة عشرة لتصفيات أمريكا الجنونية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت العاصمة القاهرة، ويتطلع منتخب البرازيل إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما فاز على أوروجواي في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف، منتخب البرازيل استطاع أن يخرج من كبوة التعادل التي حدثت في الجولة قبل الماضية أمام كولومبيا بدون أهداف، وسيبحث راقصي السامبا في لقاء اليوم عن مواصلة نغمة الانتصارات من أجل البقاء على الصدارة والاقتراب أكثر وأكثر من بلوغ النهائيات.

منتخب البرازيل يمتلك قائمة لاعبين على اعلى مستوى على الجانب الفردي أو الجماعي، وسيبحث الفريق عن استغلال أنصاف الفرص وقدرات لاعبيه من أجل تفادي مفاجأت منتخب كولومبيا الذي سيبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق البرازيلي.

البرازيل يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعدما فاز في 10 مباريات وتعادل في لقاء ولم يتعرض لأي هزيمة وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف فقط خلال مشواره في التصفيات.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كولومبيا

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

في خط الوسط: إيفرتون - آلان - دوجلاس لويز

في خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - جابريل جيسوس - روبيرتو فيرمينو

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة البرازيل اليوم أمام وكولومبيا عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium والتي خصصت جواد بدة للتعليق على اللقاء، وتشاهدون مباراة البرازيل وكولومبيا في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 1:30 بتوقيت غرينينش، الساعة 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي الجانب الأخر سيبحث منتخب كولومبيا عن قلب الطاولة على نظيره البرازيلي والخروج من لقاء اليوم بالنقاط الثلاثة، منتحب كولومبيا يخوض لقاء اليوم قادما من ثلاث تعادلات متتالية أمام أوروجواي بدون أهداف ثم تعادل البرازيل بدون أهداف ثم تعادل مع الإكوادور بدون أهداف ويدرك تماما أن النقاط الثلاثة في لقاء اليوم ستدفع الفريق مركز بجدول ترتيب المجموعة، قائمة كولومبيا شهدت تواجد خاميس رودريجيز لأول مرة منذ عام بعدما بات يشارك بصفة اساسيه مع فريق القطري في الموسم الجاري.

يحتل كولومبيا المركز الرابع برصيد 16 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات ومني بالهزيمة في مباراتين واحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل كولومبيا المتوقع أمام البرازيل

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: ويليام تيسيو - دافينسون سانشيز - ياري مينا - ستيفان ميدينا

خط الوسط: ماتيوس أوريبي - ويلمار باريوس - خوان كوادرادو

خط الهجوم: لويس مورييل - راداميل فالكاو - خاميس رودريجيز

معلومات مباراة البرازيل وكولومبيا.

ما هو موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم؟

02:30 صباحاً بتوقيت مصر, 03:30 صباحا بتوقيت السعودية, 01:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكولومبيا؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة البرازيل وكولومبيا؟

تصفيات كأس العالم 2022 - أمريكا الجنوبية.

من هو معلق مباراة البرازيل وكولومبيا؟

جواد بدة.