تراند اليوم : البرتغال مباشر .. بث مباشر البرتغال ضد أيرلندا مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر البرتغال وايرلندا

بث مباشر البرتغال ضد أيرلندا مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر البرتغال وايرلندا اختبار قوي Ireland vs Portugal في التصفيات، مشاهدة مباراة البرتغال وإيرلندا بث مباشر في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد أفيفا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، سيكون المنتخب البرتغالي أمام فرصة ذهبية لاعتلاء قمة ترتيب المجموعة الأولى وانتزاع صدارة التصفيات والاقتراب من بلوغ النهائيات، المنتخب البرتغالي قادم للقاء اليوم من انتصار على لوكسمبرج بخماسية دون رد ف اللقاء الماضي، وسيبحث في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل مواصلة عروضه الإيجايبة واعتلاء صدارة المجموعة ولا سيما وأن المنتخب البرتغالي سيصطدم بنظيره الصربي في الجولة القادمة في قمة منافسات الجولة.

منتخب البرتغال استعاد خدمات جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد للتواجد مع المنتخب البرتغالي في أخر مباراتين بالتصفيات بعد استبعاد بوتي لاعب سبورتنج، بوتي، أحد مواهب الكرة البرتغالية، كما تواجد في قائمة المنتخب البرتغالي للقاء اليوم ويليام كارفاليو إلى جانب النجم كريستيانو رونالدو نجم هجوم الفريق والقائد التاريخي للمنتخب البرتغالي.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام إيرلندا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: رافائيل جيريرو - روبين دياش - بيبي - جواو كانسيلو

خط الوسط: برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - جواو موتينيو

خط الهجوم: ديوجو جوتا - كريستيانو رونالدو - جواو فليكس

موعد مباراة البرتغال وإيرلندا والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة البرتغال وإيرلندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة البرتغال وإيرلندا عبر موقعنا إلى جانبbeIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

وفي الجانب الأخر يدخل منتخب إيرلندا لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعدما حقق الفوز على قطر برباعية دون رد في اللقاء الماضي، فوز إيرلندا في اللقاء الماضي كان بمثابة الاطمئنان على حالة اللاعبين البدلاء إلى جانب اطمئنان المدير الفني على حالة الأساسيين استعدادا للقاء اليوم ولا سيما وان اللقاء الماضي كان غير محسوب ضمن التصفيات ونقاطه لن تضاف إلى مشوار الفريق، المنتخب الإيرلندي يدرك تماما مدى صعوبة مباراة اليوم في ظل رغبة البرتغالي في مواصلة سلسلة الانتصارات وسيخوض المنتخب الإيرلندي المباراة بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف لاعبي البرتغالي لحصد النقاط الثلاثة.

إيرلندا يقع في المركز الرابع برصيد 5 نقاط حصدهم من الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين ومني بالهزيمة في ثلاث مباريات وأحرز الفريق 8 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

معلومات مباراة البرتغال وإيرلندا.

ما هو موعد مباراة البرتغال وإيرلندا في تصفيات كأس العالم؟

09:45 مساءاً بتوقيت مصر, 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 08:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإيرلندا؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة البرتغال وإيرلندا؟

تصفيات كأس العالم - أوروبا.

من هو معلق مباراة البرتغال وإيرلندا؟

رؤوف خليف.