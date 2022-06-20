تراند اليوم : الجزائر جيبوتي مباشر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن HD مباراة الجزائر جيبوتي مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مقابلة الجزائر النيجر

الجزائر جيبوتي مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن مباراة الجزائر جيبوتي مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر مقابلة الجزائر النيجر مشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد جيبوتي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الثالثة بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة SSC SPORT HD 3 بأداء صوتي للمعلق سمير المعيرفي.

يمر منتخب الجزائر بمستوى رائع ولكن وقع في فترة صعبة في هذه المجموعة ، رغم تصدره جدول الترتيب برصيد 10 نقاط ولكن متساوي مع الوصيف بوركينا فاسو بنفس الرصيد ويضغط عليه في خطف بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية.

محاربو الصحراء اتعد لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي، حيث يطمح في تحقيق الفوز اليوم من أجل مواصلة التربع على الصدارة والاقتراب من حسم الأمور في الجولة الأخيرة أمام الوصيف إذ استمروا في التساوي بالنقاط، لذا أبناء المدير الفني جمال بلماضي سيقاتلون اليوم بشراسة لخطف النقاط الكاملة والاستمرار في النتائج الإيجابية.

أما المنتخب الجيبوتي فهو خرج رسميًا من المنافسة على التأهل بعد الأداء السيء الذي قدمه في التصفيات، حيث تواجد في المركز الرابع والأخير بلا أي رصيد من النقاط، لذا سيحاول اليوم القتال بشارسة للخروج من اللقاء بنتيجة ترضي طموحاته أو بأقل الخسائر.