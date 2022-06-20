تراند اليوم : "كلاشينكوف" تكشف عن مسدس لا يطلق النار

موسكو- الخليج 365

أطلقت شركة "كلاشينكوف" الروسية مبيعات نموذج "آر-411" التدريبي من مسدس "ماكاروف".

ويخصص النموذج الجديد للاستخدام في العروض المسرحية والأفلام السينمائية، فضلا عن تدريب أفراد الجيش.

ويمكن شراء هذا المسدس في أي متجر للأسلحة، وكل المتاجر الخاصة بماركة "كلاشينكوف"دون الحاجة إلى ترخيص لحيازة السلاح.

أما مظهره الخارجي فيطابق تماما المسدس الحقيقي. لكن تعديلات أدخلت في تصميمه تمنعه من إطلاق الرصاص إلا باستخدام ذخائر ضوئية وصوتية لا تلحق ضررا بأحد، ومن المستحيل استعادة قدرته النارية.

يذكر أن الجيش السوفيتي بدأ باستخدام مسدس "ماكاروف" منذ عام 1951، حيث يتصف بالأمان وسهولة الاستخدام، ولا يزال في حوزة الضباط وضباط صف الجيش الروسي.