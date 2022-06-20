تراند اليوم : بالصور والفيديو .. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة مذيعة مغربية بعد يومين من زفافها

وكالات / الخليج 365

ساعات فقط فصلت بين لحظات زواج الإعلامية المغربية هاجر علمي العدلوني وبين وفاتها مؤخرا، بعد يومين فقط من احتفالها بعرسها.

فإلى جانب فيديوهات فرحها بالزواج، نشر مدونون مغاربة فيديوهات لطبيبة الطب الشرعي ،والتي كشفت عن أسباب الوفاة التي حدثت أمس الثلاثاء.





وأكدت الدكتورة بوشتة فريدة، رئيسة مركز الطب الشرعي الرحمة بالمغرب ، أن السبب الرئيسي لوفاة الإعلامية هاجر علمي العدلوني، هو اختناق بالغاز، وليس تسمما غذائيا، كما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إخضاعها للتشريح الطبي.

وكانت الشرطة في الدار البيضاء تنتظر تقرير الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة المفاجئة للإعلامية التي وافتها المنية بعد تناولها وجبة معدة في بيت الأسرة الاثنين الماضي في مدينة فاس، علماً ان زوجها يرقد في العناية المركزة حتى الآن.

ويذكر ان الإعلامية هاجر علمي العدلوني وعق زفاهفها بمدينة فاس عادت إلى مدينة الدار البيضاء حيث يعمل زوجها زوجها المصور الصحافي عثمان تودة .

فرحة الإعلامية بزواجها :-

وحديث عن أسباب الوفاة:-