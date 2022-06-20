تراند اليوم : ارطغرل موقع النور .. ارطغرل 103 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 103 مترجم

قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة103 المسلسل التركي قيامة ارطغرل الموسم 4 الحلقة 103 وفي جديدنا حصلنا على معلومات حول حياة أرطغرل ،و أرطغرل غازي ولد سنة 1191م تقديرا، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز. في عام 1227 م أصبح أرطغرل قائداً لجماعة قبيلة قايى للتركمان الاغوز، " وقد جاء ذكر أرطغرل في التاريخ التركي الروحي في أنه هاجر مع 340 من أبناء قبيلته من منطقة تُركستان الشرقية الى منطقة الاناضول بسبب الزحف المغولي على أراضيهم ، واستقروا في سفح الجبال في منطقة كراكداغ بالقرب مدينة Engürü " حاليا أنقرة".

وعندما كانو في طريقهم أو قرب هذه المناطق سمع أرطغرل جلبة وأصوات تأتي من أحد الجوانب ، وتتبع الصوت ودنا فإذا بمعركة شرسة تدور بين جيش يحمل رايات المسلمين وجيشا يحمل راية الصليبين. فما كان من أرطغرل الا أن أمر فرسان قبيلته وهم جميعا من المحاربين الاقوياء أن يتجهزوا لدخول هذه المعركة لنُصرة إخوانهم في الدين دون أن يعرف من هم في الحقيقة أصلا.

ودخلو المعركة وتفاجئ جيش المسلمين بأبطال لا يُشق لهم غبار ، لا يعرفون من هم ومن أين أتوا أنقضوا كالعاصفة على الجيش الصليبي الذي فاقهم بالعُدة والعدد. وتحولت هذه المعركةالتي كادت أن تكون فيها كفة المسلمين هي الخاسرة الى نصرا كبير بحمد الله .

ويقول محمد فريد بك: وبعد تمام النصر علِمَ أرطغرل بأن الله قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدّين سلطان قونية فكافأه علاء الدين على مساعدته له بإقطاعه عدَّة اقاليم ومدن وصار لا يعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه وعلى رِجاله وكان عقب كل انتصار يُقطعهُ أراضٍ جديدة ويمنحه أموالا جزيلة ثم لقب قبيلته "بمقدمة السلطان" لوجودها دائما في مقَدمة الجيوش وتمام النصر على يديه.

وقد قام أرطغرل بعد ذلك بضم قرية سوغت التي غزاها عام 1231 م إلى الأراضى التي تحت سيطرته مكوناً إقطاعية خاصة به. أصبحت هذه القرية سوغت عاصمة الإمبراطورية العثمانية عام 1299 م تحت حكم عثمان الأول بن أرطغرل.

وكانت فتوحات أرطغرل وإقطاعات سلطان السلاجقة له غرب الأناضول بمثابة النواة التي ورّثها لولده دون أن يدري أن ولده وأحفاده سيؤسِّسون هذه الدولة العظيمة التي وصلت في أقصى امتداد لها على مساحة حوالي 20 مليون كيلو متر مربع، وأن يستمر سلطان هذه الدولة ستة قرون من الزمان.

وتعتبر قبيلة الكاي هي أول قبيلة تقطن مقاطعة سوغت بالقرب من حدود الدولة البزنطية ، من ثم تواصل نزوح القبائل التركية الى هذه المناطق بعد المعارك الضارية مع المغول وخاصة بعد معركة جبل كوسي Köse Dağ، التي خسرت فيها الدولة السلجوقية أمام المغول وكان ذالك في العام 1243م.

كان لأرطغرل ثلاث أبناء عثمان و ساودي وغندوز، ورغم وجود ذكر لأولاد آخرين إلا أن التاريخ حفظ لنا قصة صاحب البروز والتأثير في خريطة العالم بأكمله (السلطان عثمان غازي) حيث سار على طريق والده في الجهاد ومقارعة الكفار، وانتحل مثل أبيه لقب (الغازي) عملا بحديث "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ "، وأصبح اتخاذ هذا اللقب سُنّة في نسل الخلفاء العثمانيين من بعده.

يقول عبد الملك العصامي المَكِّي: وخلّف أرطغرل أولادًا نجباء أقواهم جأشا السلطان عثمان، وكان مولده سنة ست وخمسين وستمائة دأب في خدمة والده في الجهاد وتمرس بالغزو في سبيل الله واستمر بعد والده مع الْكفار في الجلاد.

تُعرض حلقات المسلسل منذ بدايته في كل يوم أربعاء في تمام الساعة 7:55 مساءً على قناة تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1).