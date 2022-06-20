تراند اليوم : دراسة: استخدام الهواتف المحمولة"الجوال" يسبب التعاسة

الولايات المتحدة /الخليج 365

أوضحت دراسة من جامعة سان دييغو الأميركية، أن قضاء المراهقين أكثر من ساعة أمام هواتفهم يجعلهم تعساء.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من مليون مراهق، حيث ربط الباحثون بين الشعور بالرضا ومدة استخدام الهواتف.

وكانت النتيجة أن المراهقين الذين أمضوا وقتاً أطول أمام الشاشة كانوا أقل سعادة، بينما المراهقون الأكثر سعادة هم من أمضوا وقتاً في القيام بأنشطة أخرى كممارسة الرياضة والقراءة وقضاء الوقت مع الأصدقاء.

وبحسب الدراسة أوصى الباحثون بعدم قضاء أكثر عن ساعتين في استخدام الهواتف الذكية.

وفي نفس السياق يؤدي استخدام الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة إلى إصابة الإنسان بالتوتر والقلق، بحسب تقرير ذكره الدكتور دان سيغل، أستاذ الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا الأميركية، أكد فيه أن استخدام الهاتف قبل النوم يؤثر على عقل الإنسان وجسده بصورة سلبية.

وقال الطبيب الأميركي إلى أن تغيرات كثيرة يمكن أن تحدث لعقل الإنسان بسبب استخدام الهواتف قبل النوم مباشرة.

وكانت دراسات سابقة ذكرت أن استخدام الهواتف الذكية يؤدي إلى تنبيه العقل الذي يجعل الخلود إلى النوم أكثر صعوبة، إضافة إلى حدوث صداع وآلام في العضلات.