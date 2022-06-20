تراند اليوم : بعد اتهامات بتحرش جنسي واغتصاب ممثلات.. واينشتاين قد ينجو بفعلته!!

واشنطن- الخليج 365:

صرحت الممثلة الأمريكية، إيليزا دوشكو، التي لعبت دور ابنة الممثل الشهيرأرنولد شوارتزنيغر، في فيلم "الكذب المبرر"، بأنها اغتصبت وهي في الـ12 من عمرها، من قبل زميل يكبرها بـ24 عاما.

وقالت دوشكو إن الذي استدرجها واغتصبها يدعى جويل كرامير، وكان يشرف على المشاهد التي تتضمن حركات بهلوانية.

وأضافت دوشكو أن مغتصبها كرامير الذي كان صديقا للعائلة ويحظى بثقتها وثقة والديها، وعدها ذات مرة أن يرافقها إلى مسبح كي يدربها على حركات بهلوانية مثيرة تحت الماء، إلا أنه لم يف بوعده في ذلك اليوم واصطحبها إلى فندق.

وأوضحت الممثلة الأمريكية أن كرامير طلب منها بعد أن اغتصبها أن لا تخبر والديها أو أي شخص آخر بما حصل، وبالفعل لم تخبر والديها، ولكنها روت قصة اغتصابها لزميلتها التي تكبرها بعدة سنوات، وجاءت زميلتها في اليوم التالي إلى مكان التصوير وأبلغت كرامير بأنها تريد التحدث معه حول الحادثة.

لكن دوشكو أصيبت في ذلك اليوم بكسور خلال البروفة التي تتضمن حركات بهلوانية، واعتبرت دوشكو أن كرامير حينئذ انتقم منها وتعمد إسقاطها.

مخرج فيلم "الكذب المبرر"، جيمس كاميرون صرح بأنه لا يعرف شيئا عن هذه الواقعة، وقال " لو أنني علمت حينها بما فعله هذا المجرم، لعملت كل ما بوسعي من أجل محاكمته، وما كان ليفلت من العقاب".