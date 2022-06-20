تراند اليوم : عساف يؤكد رفضه التفكير بالزواج مرة أخرى بعد ارتباطه سابقا

رام الله /الخليج 365

رد الفنان الفلسطيني محمد عساف عن شائعات الزواج التي أصابته مؤخراً، مؤكذاً أنه لم يرتبط سوى مرة واحدة من خلال خطوبته السابقة وهو غير مستعد حالياً لفكرة الزواج أو الارتباط مرة أخرى.

ونوه الفنان محمد عساف أنه يتلقى الكير من عروض الزواج من معجباته إذ حاولت إحداهن جعله التوقيع على ذكرى تخصها ليتبين بعد ذلك أن الكتاب الخاص بها يحوي عقداً للزواج به.

وذلك خلال لقاء للنجم الفلسطيني محمد عساف ضيفاً على برنامج انت أونلاين مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي عبر شاشة تلفزيون دبي تحدث من خلال الحلقة عن أموره الخاصة من بينها زواجه ومشاكله التي واجهها مع النجمة المغربية دنيا بطمة.

أما عن خلافه بالنجمة دنيا بطمة فقد صرح محمد عساف أنه لا يعرف ما مشكلة النجمة دنيا بطمة ضده وما هو سبب هجومها المتكرر له أما عن ابنة زوجها البحرينية الشابة حلا الترك فوجه لها نصيحة طالبها بأن تترك خصوصيات عائلتها الخاصة للمنزل فقط وأن لا تشارك بها الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا

