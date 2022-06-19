تراند اليوم : بالفيديو.. طفل أمريكي يقهر مرض السرطان ويحتفل بالرقص على أنغام «مايكل جاكسون»

أمريكا - الخليج 365

الطفل الأمريكي «سولومون لوتوي»، يقهر مرض السرطان ويرقص على انغام موسيقي إلا أن يبتسم، ولن يتمكن من الإحساس بأي شعور آخر، غير شعور الفرح الذي نقله «لوتوي» لجميع الناس حول العالم، عندما رقص وغنى فرحاً على أنغام إحدى أغنيات «مايكل جاكسون» الشهيرة، احتفالاً بجرعته الأخيرة من العلاج الكيماوي بمرض السرطان.

وانتشر مقطع الفيديو المصور لـ«لوتوي»، البالغ من العمر 5 أعوام فقط بشكل واسع على مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن عبّر عن فرحه الكبير بانتصاره على مرض السرطان، الذي عانى منه جسده الصغير قرابة الـ10 أشهر، ومن الطبيعي لطفل يحمل روحاً صلبة وإرادة قوية رغم سنواته الخمس، وشغفاً كبيراً بالرقص والموسيقى، أن يحتفل بهذه الطريقة، حيث كانت والدته قد صرحت لوسائل إعلام أمريكية قائلةً: «في كل زيارة إلى المستشفى، كان يرقص للأطباء والممرضات، وكان سعيداً جداً بما يفعله».

وبحسب ما ذكره موقع «بويل» الأمريكي، ونقلته العديد من وسائل الإعلام العالمية المختلفة، فإن قصة الطفل الأمريكي «سولومون لوتوي»، كانت قد بدأت خلال شهر نيسان / أبريل من العام الماضي 2018، عندما اكتشف الأطباء في مستشفى «سياتل» في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن «لوتوي» مصاب بسرطان في الخلايا المستديرة، وهو نوع من السرطان يوجد في البطن، ومنذ اللحظة الأولى، قرروا بأنه يحتاج إلى جلسات عاجلة من العلاج الكيماوي.

وعلى الرغم من الآلام التي كان يعاني منها هذا المقاتل الصغير، والملل أيضاً الذي كان يعيشه في المستشفى، كونه لا يستطيع أن يلعب كباقي الأطفال، إلا أن حبه للموسيقى والرقص، وتحديداً لنجمه المفضل «مايكل جاكسون»، كانت بمثابة طوق نجاة له، لتعطيه قوة أكبر، وترفع من معنوياته وإرادته خلال معركته مع هذا المرض الخطير.

وكانت والدة «لوتوي» قد صرحت سابقاً لوسائل إعلام أمريكية، أن قصة ابنها مع مايكل جاكسون، بدأت حين شاهد مقطعاً له على موقع الـ«يوتيوب» برفقة خالته، ليعجب بتلك الحركات الرشيقة الذي كان يؤديها أسطورة البوب العالمية، ومنذ تلك الفترة، قرر أن ينشر مقاطع فيديو مصورة له وهو يقلد رقصاته وحركاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتابع الأم: «هذا الأمر كان قد ساعده كثيراً على تجاوز المحنة ونسيان معاناة المرض».

رقصات المقاتل الصغير خلال فترة العلاج.. رقصة الانتصار الأخيرة

وبحسب موقع «بويل» الأمريكي، فإنه وبعد أن أجرى له الأطباء، الجلسة الأخيرة من العلاج الكيماوي، والتي أعلنت عن شفائه من المرض وانتهاء معاناته معه، قرر «لوتوي» أن يحتفل بانتهاء علاجه على طريقته الخاصة، وقام بأداء «رقصة الانتصار» تعبيراً عن فرحه هذا، مقلداً فيها نجمه المفضل «مايكل جاكسون».

وكانت والدة «لوتوي»، قد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رقصة ابنها هذه، والتي حظيت بتداول وانتشار سريع وكبير جداً، ليصبح «لوتوي»، حديث الجميع حول العالم، حيث اعتبره العديد من رواد هذه المواقع بأنه ملهم حقيقي لكل مرضى السرطان على