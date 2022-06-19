تراند اليوم : يواصل الحوثيون استهداف المدنيين في اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية كشر، بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، استجابة لنداء استغاثة وجهته قبائل المنطقة.

وأفادت مصادرنا،أن قبائل المنطقة قد وجهت نداء استغاثة للمساهمة في فك حصار الحوثيين عن قراهم

ويواصل الانقلابيون انتهاكاتهم ضد المدنيين العزل في اليمن، مخالفين الأعراف الدولية وحقوق الإنسان، حيث قصفت الميلشيات السبت، مخيما للنازحين اليمنيين في مديرية حرض بحجة، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وجرح نحو 25 آخرين.

وقال عبد الله حدادي الذي قتلت والدته وجدته وعمه، وجرح آخرون من أقاربه، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت مخيم النازحين بمقذوفات صاروخية، مما تسبب بحالة هلع كبيرة وسط النازحين، ودفعهم للهرب بعيدا عن مرمى الصواريخ الحوثية.