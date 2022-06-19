تراند اليوم : الجيش الليبي يخوض عملية عسكرية ضد المتشددين جنوبي البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن مقتل قائد كبير من تنظيم القاعدة في مدينة سبها جنوبي البلاد، ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش قبل نحو أسبوعين لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود".

وأفاد بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة في الجيش الليبي بمقتل عادل أحمد العبدلي، الملقب بـ"أبو الزبير الليبي"، خلال مداهمة أحد معاقل التنظيم في حي حجارة بمدينة سبها.

ووصف الجيش الليبي في بيانه العبدلي بأنه "من العناصر الإرهابية الخطرة جدا"، وسبق له الانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة في سوريا، بعد خروجه من السجن في العام 2011.

وأوضح الجيش الليبي أن العبدلي كان من العناصر النشطة في تجنيد ونقل المتشددين بين سوريا وليبيا، وكانت له علاقة مع جبهة النصرة في سوريا.

وقال الجيش إن العبدلي كان على علاقة أيضا مع عبد المنعم الحسناوي، الملقب بـ"أبو طلحة"، الذي قتل في عملية نوعية للقوات المسلحة الأسبوع الماضي في جنوبي البلاد.