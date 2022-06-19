تراند اليوم : الإفراج عن سائحة "الترامادول" البريطانية بعفو من السيسي

الإفراج عن سائحة "الترامادول" البريطانية بعفو من السيسي

القاهرة/ الخليج 365

أنهت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، أمس الأحد، إجراءات الإفراج عن السجينة البريطانية، لورا بلامر، الشهيرة بـ"سائحة الترامادول"، بعد قضائها ثلث مدة العقوبة.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية لجريدة "المصري اليوم" أن البريطانية شملها قرار العفو الجمهوري رقم 52 لسنة 2019، والذي يشمل العفو عن عدد من المسجونين المحكوم عليهم بعد قضائهم ثلث المدة، وذلك بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وأشار المصدر إلى أنها قضت في الحبس مدة عام وثلاثة أشهر و16 يوما من الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، في الحكم الصادر من محكمة جنايات البحر الأحمر بتهمة حيازة مواد مخدرة محظور تداولها.

المصدر: المصري اليوم