تراند اليوم : محمد عساف يكشف عن حفلته الأولى في السعودية

الخليج 365/

يحيي الفنان محمد عساف حفلاً غنائي الثلاثاء المقبل ضمن الفعاليات الترفيهية التي تقام في الرياض، وتحت مظلة المهرجان السعودي للجواد العربي "عبــية"،

وقد أطلق الفنان محمد عساف فيديو ترويجياً قبل ساعات، أكد فيه أن حفلته المنتظرة في الرياض هي الأولى له. كما نشر عساف تغريدة في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "أهلنا الكرام في الرياض، ألتقيكم في المهرجان السعودي للجواد العربي عبية، الثلاثاء المقبل 29 يناير، الساعة 09:00 مساء في منتجع الفيصلية بدرة الرياض".

وهذه المرة الأولى التي يحيي فيها عساف حفلاً في السعودية ضمن الفعاليات المتنوعة التي تشهدها.

ولم يغِب عساف عن الساحة الفنية، إذ طرح في سبتمبر الماضي عملاً غنائياً بعنوان "مكانك خالي" من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وحقق أكثر من 58 مليون مشاهدة عبر قناة "بلاتنيوم ريكوردز" في "يوتيوب"، ما يؤكد جماهيرية عساف، وحسَّه الغنائي العالي، خاصةً في الأغنية الخليجية.

وتأتي حفلة عساف في الرياض ضمن الحفلات الغنائية المجدولة في الروزنامة الشتوية لهيئة الترفيه السعودية.