تراند اليوم : أجمل شرطية ألمانية تدفع ثمن جمالها وشهرتها ( صور وفيديو )

برلين - الخليج 365

دفعت شرطية ألمانية، ثمنا غاليا، بسبب جمالها الخارق وشهرتها وشعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قالت الشرطة الألمانية أدريانا كولزار 34 عاما، عبر حسابها في موقع " انستغرام" إن عشيقها قرر قطع علاقته بها، بسبب شهرتها وزيادة عدد متابعيها.

وأضافت أدريانا، أن علاقة لمدة عشرة أعوام انتهت بالفراق، لأن حبيبها "وجد نفسه بعالم غير عالمه".

وتعرضت أدريانا في وقت سابق، للتوبيخ من قبل رؤسائها في العمل، بسبب شعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثرت سلبا على عملها في سلك الشرطة.

في ظل الكلمات التي تسمعها من قبل الآخرين عنها، تصف أدرينا نفسها ببساطة أنها إنسانة، لديها مشاعر. وتضيف أنها ليست كاملة أبداً، وأحيانا مختلفة بعض الشيء، مثل كل واحد منا.

الشرطية كولزار أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية، حيث تجاوز عدد متابعيها على "إنستغرام"، نصف مليون شخص.

وتواجه الشرطية الحسناء كولزار، في الوقت الحالي، موقفاً صعباً بعد اجتماعها الأخير مع رؤسائها في العمل، حيث خيرت أدريان بين متابعة عملها كشرطية بدوام كامل، أو أن تستقيل.