تراند اليوم : مؤامرة تفجير مجمع سكني ومسجد في الصومال

أصدر قاض الاتحاد الأمريكي،اليوم السبت أحكاما بالسجن لمدة 25 و26 و30 سنة على ثلاثة رجال من البيض بسبب مؤامرة تفجير مجمع سكني ومسجد مهاجرين صوماليين.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إريك ميلجرين في ويتشيتا بـولاية كانساس بالسجن 25 عاما على كيرتس ألين وجافين رايت وعلى باتريك شتين بالسجن 30 عاما بتهمة التآمر لاستخدام "سلاح دمار شامل".

وحكم القاضي أيضا على ألين وشتين ورايت بالسجن عشر سنوات لتآمرهم لانتهاك الحقوق المدنية لضحاياهم.

ووصف الادعاء الرجال الثلاثة بأنهم أعضاء في جماعة يمينية مسلحة وتمت إدانتهم في أبريل، بحسب وكالة "رويترز".

وبالإضافة إلى ذلك حكم على رايت بالسجن عاما لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال الادعاء إن هؤلاء الرجال خططوا لتفجير سيارات مفخخة عند الأركان الأربعة للمسجد والمجمع السكني في بلدة غاردن سيتي التي يقطنها نحو 27 ألف شخص في جنوب غرب كانساس بهدف هدم المبنى وقتل شاغليه.

وقالت السلطات إن المسؤولين ظلوا يحققون في هذه المؤامرة أثناء تجميع هؤلاء الرجال أسلحة نارية ومتفجرات استعدادا لمهاجمة المجمع السكني الذي كان يعيش فيه نحو 120 مهاجرا صوماليا.

وقال ممثلو الادعاء إن الرجال الثلاثة كانوا يريدون أن يبعثوا برسالة إلى المهاجرين الصوماليين بأنهم غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة.