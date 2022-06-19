تراند اليوم : علماء بريطانيون يلجأون للدجاج لمنع ظهور وباء بشري مميت

لندن - الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن علماء بريطانيون يعكفون، على تعديل دجاج جينيا، ليقاوم بصورة كاملة الإنفلونزا، آملين منع ظهور وباء بشري مميت.

وقالت أستاذة علم الفيروسات في كلية "إمبريال كوليدج لندن"، ويندي باركلاي، إنه من المقرر أن يفقس أول جيل من الدجاج المعدل في وقت لاحق من العام الجاري.

وتم تعديل الحمض النووي للطيور باستخدام تقنية جديدة لتعديل الجينات معروفة باسم "كريسبر"، وتعتمد التعديلات على إزالة جزء من البروتين يعتمد عليه فيروس الإنفلونزا عادة؛ ما يجعل الدجاج مقاوما بصورة كاملة للإنفلونزا.

وأوضحت باركلاي أن الهدف هو إنتاج دواجن لا يمكن أن تصاب بالإنفلونزا وتشكل عازلا بين الطيور البرية والبشر.

ويعد انتشار حدوث وباء إنفلونزا بشري، من أكثر المخاوف التي تهدد علماء ومختصون في مجال الصحة حول العالم.

وينتشر الخوف الأكبر من انتقال سلالة فتاكة من إنفلونزا الطيور من الطيور البرية عبر الدواجن إلى البشر، قبل أن تتحور إلى وباء يحمله الهواء ويمكنه الانتقال بسهولة بين البشر.