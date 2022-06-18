تراند اليوم : الاهلي بث مباشر : الأهلي الآن بث مباشر الأهلي والمصري بالسلوم مباشر اليوم بث مباشر مباراة الأهلي والمصري اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري بالسلوم Al-Ahly vs Al-Masry Salloum في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق المصري بالسلوم ضيفًا على ارض ستاد السلام في مواجهة فريق الاهلي في مباراة الدور الـ 32 من كأس مصر اليوم الاحد.

يستضيف فريق الاهلي مباراة الدور ال32 من كأس مصر حيث سيلتقي بفريق المصري بالسلوم علي ستاد السلام، كانت آخر مباريات الاهلي قبل هذه المباراة في مواجهة فريق الوداد في نهائي دور ابطال افريقيا حيث استقبلت شباك الاهلي هدفين بينما لم يسجل الاهلي اي اهداف لتنتهي المباراة بخسارة الاهلي بنتيجة 2-0، اما في الدوري المصري فقد احتل فريق الاهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري بعدما قد لعب ست عشرة مباراة حقق الفوز في احد عشر مباراة بينما قد انهي اربع مباريات بالتعادل وتلقي الخسارة في مباراة واحدة فقط وبهذا حصد فريق الاهلي سبع وثلاثون نقطة ولكن لا تزال لديه مباراة مؤجلة، واليوم سيسعي فريق الاهلي الي العودة الي تحقيق الانتصارات ليتمكن من متابعة طريقه نحو الفوز بكأس مصر.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق المصري بالسلوم ضيفًا علي ستاد السلام حيث سيلتقي بفريق الاهلي في مباراة الدور الثاني والثلاثون من كأس مصر، لقد كانت آخر مباريات فريق المصري بالسلوم قبل هذه المباراة في مواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثلاثون من دوري الدرجة الثانية المصري، وهناك لم يسجل فريق المصري بالسلوم اي اهداف وحافظ علي نظافة شباكه ايضًا لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين سلبياً، لقد لعب فريق المصري بالسلوم ثلاثون مباراة الي الآن حقق الفوز في احد عشر مباراة منها بينما قد انهي عشر مباريات بالتعادل وتلقي الخسارة في تسع مباريات ليحصد بهذه النتائج ثلاث واربعون نقطة يحتل بها المركز التاسع في ترتيب الدوري، واليوم سيلتقي بفريق الاهلي حيث سيسعي فريق المصري بالسلوم ان يقدم افضل اداء في هذه المباراة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد المصري بالسلوم

بالنسبة الى تشكيلة نادى الأهلي المتوقعة ضد نادى المصري بالسلوم اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ستاد السلام فمن المتوقع ان يلعب نادى الأهلي اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: علي لطفي، وفى خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هانى،كريم فؤاد، وفي خط الوسط: احمد نبيل كوكا، محمد محمود، أحمد عبد القادر، اما في خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، صلاح محسن.