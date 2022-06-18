تراند اليوم : انباء عن نقل الفنان عادل امام الى المستشفى، واخر تطورات حالته الصحية

انباء عن نقل الفنان عادل امام الى المستشفى، واخر تطورات حالته الصحية
القاهرة -الخليج 365
نفى المنتج عصام امام شقيق الفنان عادل امام خبر تدهور الحالة الصحية لعادل امام مشير الى انه يتمتع بصحة جيدة ونفى كل ما يشاع حول نقله الى المستشفى او تدهور وضعه الصحي، وقال انه تلقى العديد من الاتصالات من أماكن كثيرة للاطمئنان عن الحالة الصحية لعادل إمام، الذي لم يعد يهتم لمثل تلك الشائعات، التي تُحزِن أحفاده.
وتحدث عصام على الصعيد السينمائي ان الفنان عادل يعزم على تصوير فيلم (الواد و ابوه) والذي سيضم الزعيم عادل امام وأولاده محمد امام ورامي امام.
وكان اخر أعمال عادل إمام هو تمثيل مسلسل (فلانتينو) بطولة الراحلة دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، اما اخر ظهور له كان في ذكرى ميلاده في السابع عشر من الشهر الماضي.