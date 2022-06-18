تراند اليوم : انباء عن نقل الفنان عادل امام الى المستشفى، واخر تطورات حالته الصحية

نفى المنتج عصام امام شقيق الفنان عادل امام خبر تدهور الحالة الصحية لعادل امام مشير الى انه يتمتع بصحة جيدة ونفى كل ما يشاع حول نقله الى المستشفى او تدهور وضعه الصحي، وقال انه تلقى العديد من الاتصالات من أماكن كثيرة للاطمئنان عن الحالة الصحية لعادل إمام، الذي لم يعد يهتم لمثل تلك الشائعات، التي تُحزِن أحفاده.