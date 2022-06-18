تراند اليوم : بث مباشر البرتغال .. بث مباشر البرتغال وسويسرا بث مباشر مباراة البرتغال وسويسرا بث مباشر مباراة البرتغال اليوم مباشر الآن

مباراة البرتغال اليوم مباشر الآن مباراة سويسرا ضد البرتغال Switzerland vs Portugal في دوري الامم الاوروبية، حيث يحل منتخب البرتغال ضيفًا على ارض ملعب جنيف فى مواجهة منتخب سويسرا فى مباراة الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لدوري الامم الاوربية اليوم الاحد.

يستعد المنتخب البرتغالي لكأس العالم المقبلة وهو على المسار الصحيح على الرغم من أنه اضطر الي دخول النلحق الاوروبي لتصفيات كأس العالم من أجل التأهل إلى كأس العالم في قطر إلا أنه عاد الي مستواه، لقد احتل اعلي ترتيب المجموعة وسيكون حريص على الحفاظ علي هذا المركز، حيث سيكون تعزيزًا كبيرًا لثقته إذا تمكن من الحصول علي المركز الأول في مجموعة تضم منافس مثل إسبانيا، قد سجلت البرتغال حتى الآن أكبر عدد من الأهداف في المجموعة واستقبلت شباكها أقل عدد من الأهداف، وفي الوقت نفسه ، كان المنتخب السويسري أسوأ المنافسين في المجموعة ويحتل المركز الأخير في الترتيب، لديه سجل من الهزائم في جميع المباريات حتى الآن وقد استقبلت شباكه أكبر عدد من الأهداف، كما يجب الإشارة إلى أنه سجل أقل عدد من الأهداف أيضًا في المجموعة، ولديه سجل ضعيف في اللقاءات ضد البرتغال على مر السنين ومثال رائع على هذا السجل هو خسارة سويسرا في المباراة العكسية لهذه المباراة حيث حققت البرتغال فوزًا بنتيجة 4-0، لهذه الاسباب ، نتوقع فوز البرتغال يوم الأحد.

مباراة سويسرا والبرتغال اليوم

كان اللقاء الأخير بين سويسرا والبرتغال قد انتهى بفوز البرتغال بنتيجة 4-0، وهي في سلسلة انتصارات من 3 مباريات، لقد سجل المنتخب البرتغالي ما مجموعه 9 أهداف من هذه المباريات الثلاث، ولقد مرت 6 سنوات منذ أن خسر أمام سويسرا.

المنتخب السويسري في سلسلة من 4 مباريات بدون اي انتصارات ، و 3 منها انتهت بخسائر لاحظ أيضًا ان شباكه استقبلت هدفين أو أكثر في 3 من هذه المباريات أيضًا، من ناحية أخرى، خسرت البرتغال مرة واحدة فقط منذ هزيمتها في دور الـ16 لكأس أوروبا أمام بلجيكا، لقد نجح المنتخب البرتغالي في تسجيل الاهداف بمعدل جيد، وكان أدائه خارج ارضه رائعًا أيضًا، وعلاوة على ذلك فقد سيطر تمامًا على لقاءاته ضد سويسرا على مر السنين أيضًا، بالنظر إلى تلك الملاحظات ، توقع فوز البرتغال يوم الأحد.

تشكيلة سويسرا المتوقعة ضد البرتغال

بالنسبة الى تشكيلة منتخب سويسرا المتوقعة ضد منتخب البرتغال اليوم الاحد في مباراة الجولة الرابعة من مباريات دوري الامم الاوروبية فمن المتوقع ان يلعب منتخب سويسرا المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: يان سومر، وفي خط الدفاع: سيلفان ويدمر، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز؛ وفي خط الوسط: جرانيت شاكا ، ريمو فرولير؛ وفي خط الوسط الهجومي: ستيفن زوبر، شيردان شاكيري، ريناتو ستيفين؛ اما في خط الهجوم: بريل امبولو.

تشكيلة البرتغال المتوقعة ضد سويسرا

بالنسبة الى تشكيلة منتخب البرتغال المتوقعة ضد منتخب سويسرا اليوم الاحد في المباراة التى ستقام على ارض ملعب جنيف فمن المتوقع ان يلعب منتخب البرتغال المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي: ديوغو كوستا، وفي خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، دومينغوس دوارتي، رافائيل جويريرو؛ وفي خط الوسط: برونو فرنانديز، روبن نيفيس، دانيلو بيريرا؛ اما في خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.