تراند اليوم : هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق معرض المدينة المنورة للكتاب غداً الخميس

هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق معرض المدينة المنورة للكتاب غداً الخميس

المدينة المنورة:الخليج 365

تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة غداً (الخميس ١٦ يونيو) معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 ، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي سيستمر حتى 25 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 300 دار نشر.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان أن المعرض يأتي تعزيزاً لمكانة المدينة المنورة، والتي تعد منارة فكرية ومركزاً للإشعاع الثقافي على مر القرون، موضحاً أن المعرض سيقدم رحلة متكاملة للقراء في قلب المدينة المنورة.

وأوضح د. علوان أن المدينة المنورة تدشن عرسها الثقافي بحضور مئات دور النشر المحلية والعربية الدولية، علاوة على مشاركة مؤسسات وهيئات ثقافية وفكرية، مشيراً إلى أن المعرض سيكون باكورة معارض الكتاب في المملكة للعام الحالي، مستطرداً: "تهدف هذه المعارض إلى زيادة الوعي وتشجيع انتشار المعرفة والكتاب، والإسهام في نهضة الأمم وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، والتي سيكون لها أثراً بليغاً في الارتقاء بجودة الحياة".

وبيَّن د. علوان، أن معرض المدينة المنورة للكتاب يصافح زواره ببرنامج ثقافي ثري يتضمن أكثر من 80 فعالية، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يشارك المثقفون والمؤرخون والأدباء في جلسات حوارية وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل، بالإضافة إلى عرض مسرحي، ويقدمون طيلة 10 أيام فعاليات متنوعة في حقول الفكر والعلم والثقافة والأدب.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة إلى أن برنامج المعرض حرص على إبراز الدور الثقافي والتنويري للمدينة المنورة، ويشكل فرصة مثالية للتعريف بتاريخ المدينة المنورة، وتراثها، وآثارها، وثقافتها، وفنونها، وروادها، وقراءة فكرية في دورها الجوهري في انتشار الإسلام في أصقاع المعمورة.

ويشكل معرض المدينة المنورة للكتاب، منصةً لدور النشر لعرض نتاجها في الحقول المعرفية كافة، إذ يفتح أبوابه يومياً طيلة فترة انعقاده من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 11 مساءً.

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