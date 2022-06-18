تراند اليوم : مباراة الاهلي اليوم مباشر الآن : بث مباشر الاهلي والمصرى بالسلوم بث مباشر مباراة الأهلي والمصري بالسلوم مباراة الاهلي مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصرى بالسلوم بث مباشر اليوم الأحد Al Ahly Vs Elmasry Belsalom يلا لايف في اطار مباريات الدور الــ32 من منافسات كأس مصر، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق المصرى بالسلوم علي ارضية استاد السلام، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين الي الدور القادم من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة المصرى بالسلوم والأهلي علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق أمير محروس ووليد الفقي في تمام الساعه التاسعة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

يلا شوت مباراة الأهلي والمصرى بالسلوم اليوم

فريق الأهلي هو الطرف الأول في لقاء اليوم وصاحب ارضية الملعب وذلك في اطار منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، نادي الأهلي كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة النهائية من دوري أبطال افريقيا حيث التقي مع نظيرة الوداد الرياضي المغربي يوم الأثنين الماضي ولم يستطيع تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة هدف مقابل لا شئ وفوز الوداد بلقب البطولة، الأهلي حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد سبعة وثلاثون نقاط جمعهم بعد ان لعب ستة عشر مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في ستة عشر مباريات وتعادل في احدي عشر مباريات وخسر أربع مباريات قبل لقاء اليوم.

مباراة الأهلي والمصرى بالسلوم اليوم يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق المصرى بالسلوم وهو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم خلال الدور الـ32 من مباريات كأس مصر مع نظيرة الأهلي، نادي المصرى بالسلوم قد استطاع التأهل الي هذا الدور من بطولة الكأس المصري وذلك علي حساب نظيرة المصري البورسعيدي وذلك في اطار الدور ربع النهائي من منافسات كأس مصر وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهم وفاز نادي اسوان بعد ان لعبا ركلات جزاء وانتهت بنتيجة خمس أهدف مقابل أربعة أهداف لصالح نادي اسوان، فريق اسوان استطاع الصعود للدوري الممتاز في الموسم القادم أيضأ ويأمل اليوم في اثبات نفسة وتحقيق الانتصار علي نادي الزمالك في اطار مباريات الدور نصف النهائي للتأهل الي الدور النهائي من البطولة.