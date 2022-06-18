تراند اليوم : أهم فوائد الصحية للملفوف الأحمر

أهم فوائد الصحية للملفوف الأحمر

وكالات/الخليج 365

الملفوف الأحمر أحد أنواع الملفوف العديدة التي تحمل فوائد مذهلة لصحتك.

ومن حيث الشكل ولتركيب يتشابه مع الملفوف الأبيض، و لكن اللون الأحمر يعود الي وجود صبغة “الأنثوسيانين” الحمراء، ما يجعل الملفوف الأحمر متفوقاً على الملفوف الأبيض في القيمة الغذائية لأن الصبغة الحمراء عبارة عن مضاد أكسدة قوي جدا.

أهم الفوائد الصحية للملفوف الأحمر:

_ محاربة السرطان

غني بمضادات الأكسدة ، أبرزها السلفوراين تمنع خلايا الجسم من الانقسام والتحوّل إلى أورام خبيثة، والأنثوسيانين، مسؤول عن إعطائه اللون الأحمر، ومادة الإبيجينين تساعد على تثبيط إنزيم الأروماتاز المتسبّب في الإصابة بسرطان الثدي.

_ لتخفيف التورم والالتهابات

يحتوي على مركبات مثل، الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين ، تعمل على تخفيف التورّم والالتهاب وتسكين الألم المصاحب لهما،كما أظهر نتائج إيجابية في السيطرة على الالتهابات المصاحبة لتضخّم الطحال.

_ لانقاص الوزن

غني بالألياف، بحيث يعمل على خفض الشهية، ويساعد على الشعور على الشبع لفترات طويلة، بالإضافة إلى أنه قليل السعرات الحرارية، فبالتالي يلعب دوراً كبيراً في عملية انقاص الوزن.

_ الملفوف الأحمر لصحة الجهاز الهضمي

يحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتنظيف القولون من السموم والفضلات.

كما يساهم في علاج التهابات القولون وقرحة المعدة.

_ يُقلل فرص الإصابة بالجلطات

نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ك K الذي يساعد على سيولة الدم ويمنعه من التخثر في الشرايين.

_ صحة العظام

يحتوي عصير الملفوف الأحمر على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام لتبقى قوية وخالية من الأمراض مثل فيتامين C، فيتامين K، الكالسيوم، المنغنيز والزنك، بحيث يحافظ على كثافة العظام وتعزيزها عبر تحفيز إنتاج خلايا عظمية سليمة.

_ الحماية من الزهايمر

له تأثيرات على الذاكرة، بحيث تلعب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها دوراً فعّالاً في الحماية من مرض الزهايمر.

_ لصحة العيون: فهو يحتوي على فيتامين أ A المهم لصحة العيون

_ تقوية جهاز المناعة

يساعد الشرب المنتظم لعصير الملفوف الأحمر الغني بفيتامين سي C ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قدرته على إنتاج كريات الدم البيضاء لمقاومة الأمراض المختلفة.

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