تراند اليوم : مباراة البرتغال مباشر الآن .. بث مباشر البرتغال اليوم مباشر مباراة البرتغال ضد سويسرا بث مباشر البرتغال وسويسرا بث مباشر الان

عشاق المستديرة لمتابعة بث مباشر مباراة البرتغال والسويد القمة مرتقبة بين المنتخب البرتغالي المتألق ونظيره السويسري على ملعب جنيف مساء الأحد.

المباراة بين البرتغال وسويسرا تأتيكم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ما هو موعد مباراة البرتغال وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

وتلتقون مع مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

كريستيانو رونالدو يغيب عن مواجهة سويسرا

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميا غياب النجم المميز كريستيانو رونالدو عن مواجهة سويسرا حيث تخلف عن السفر رفقة بعثة برازيل أوروبا إلى جنيف بسبب ما أسماه المدير الفني فرناندو سانتوس "الحالة الطبيعية في إدارة المباريات".

التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال أمام سويسرا:

حارس: دييجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو – بيبي – دانيلو – رافاييل جويريرو.

الوسط: روبن نيفيز – بيرناردو سيلفا – ويليام كارفاليو.

الهجوم: جونسالو جيديش – ديوجو جوتا – برونو فيرنانديز.